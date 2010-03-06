Янукович пригласил Медведева приехать в Украину, чтобы решить вопросы с газом и с базированием Черноморского флота

По итогам переговоров в Москве президенты Украины и России приняли совместное заявление, в соответствии с которым стороны обязуются оказывать всемерную поддержку украинскому языку в России и русскому – в Украине в соответствии с общеевропейскими стандартами. Янукович также сообщил журналистам, что пригласил президента России Дмитрия Медведева посетить Украину с официальным визитом в первой половине текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президента Украины.
Накануне своего первого официального визита в Москву в качестве главы государства Виктор Янукович заявил, что ожидает качественных изменений в отношениях Украины и России, в том числе выразил уверенность, что сможет договориться с российской стороной по всем проблемным вопросам, относящимся к газовой сфере. Что касается проблематики, связанной с базированием в Крыму Черноморского флота РФ, Виктор Янукович отметил, что очень скоро будет получен такой ответ, который устроит и Украину, и Россию.
В рамках трехсторонних отношений России, Украины и Беларуси президент Украины видит перспективу синхронизированных действий этих государств, в том числе по проведению праздничных мероприятий к 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По словам Виктора Януковича, у России, Украины и Беларуси «есть совместное понимание, что празднование Победы - один из тех шагов, которые мы должны сделать вместе и которых ждут от нас наши народы».