Янукович - Лукашенко: Украинцы за Вас будут переживать не меньше, чем Ваши друзья в Беларуси

В Астане сегодня первый день работы Саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В столицу Казахстана прилетели 75 официальных делегаций. Участие в этом крупном международном форуме принимает Президент Беларуси. Александр Лукашенко сегодня провел ряд двухсторонних встреч. Так, состоялось общение с Виктором Януковичем.

Президент Украины пожелал своему коллеге успехов на предстоящих президентских выборах. Речь также шла о расширении торгово-экономических отношений между нашими странами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Янукович, Президент Украины:

Украинцы за Вас будут переживать не меньше, чем Ваши друзья в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть у нас общие вопросы, очень хорошие вопросы, выгодные вопросы, которые обеспечат нашу экономику и интересы наших людей. Я думаю, что если у нас дело пойдет, то мы в ближайшее время сможем обсудить более глубоко принцип решения.