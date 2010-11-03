XII Минский форум: главная тема – взаимоотношение Беларуси и ЕС

Форум уже называют «центральным мероприятием в календаре двустороннего сотрудничества». Без малого 500 зарубежных экспертов, дипломатов, чиновников, общественных деятелей, предпринимателей сядут за стол переговоров. В течение трех дней участники форума обсудят вопросы экономики, политики. Главная тема – взаимоотношения Беларуси и ЕС и развитие сотрудничества.

Организаторы форума считают, что эта встреча политиков, дипломатов, представителей бизнес-сообщества и экспертов станет конструктивным диалогом. То, что мероприятие - отправная точка плодотворного сотрудничества, отметил во вступительном слове и глава Администрации Президента Владимир Макей.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Важно сосредоточится на реализации того огромного потенциала, который существует между Республикой Беларусь и Европейским Союзом во всем общеевропейском пространстве и направить его на благо европейцев. Я рад констатировать, что этот процесс начался. Беларусь является заинтересованным и активным участником инициативы Евросоюза «Восточное партнерство». Налаживается политический диалог на различных уровнях, осуществляются разносторонние отраслевые контакты, как по линии Евросоюза, так и на двусторонней основе. Появились сдвиги в вопросе снятия барьеров на пути межличностных контактов. С Польшей, Литвой и Латвией подписаны соглашения об упрощенном приграничном передвижении граждан. Это неоспоримые признаки движения навстречу друг другу. Но до полной нормализации взаимодействия надо сделать еще достаточно много шагов.

К слову, география престижного форума значительно выросла: Беларусь, Россия, Польша, Литва. Конечно, Германия. Кстати, сотрудничество с этой страной в последнее время активно развивается. Накануне, глава МИД Германии встретился с Президентом Беларуси. И уже в этом месяце в федеративной республике пройдет Белорусский инвестиционный форум, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На XIII Минский форум впервые прибыл федеральный министр по особым поручениям Германии Рональда Пофаллу. Правая рука канцлера Ангелы Мергель. Очевидно, приезд политиков столь высокого уровня говорит, что отношения между Беларусью и Германией активизировались не на словах, а на деле. И у Европы к нашей стране большой интерес.

Рональд Пофалла, федеральный министр Министерства по особым поручениям Федеративной Республики Германии:

Экономические отношения у нас довольно хорошие. Торговый оборот растет с каждым годом, за исключением года кризиса. Но, в принципе, с каждым годом мы их развиваем.

Петр Фешер, глава финансовых институтов банка (Германия):

Я думаю, что можно говорить о сближении. Большой вклад в это внесла инициатива «Восточное партнерство» Европейского союза. В экономическом плане белорусское государство предприняло серьезные шаги по улучшению инвестиционного климата.

Главная тема форума заявлена по-деловому: «Беларусь и ЕС после кризиса». Не все согласны, что он закончился, однако есть объективные показатели экономического сотрудничества. К примеру, Беларусь и Германия стали активнее торговать, больше инвестировать по сравнению с предыдущим годом.

Участники форума обсудят так же проекты Восточного партнерства, дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что рассмотрят вопрос облегчения визового режима.

Логичным продолжением разговора, начатого на Минском форуме, станет Белорусский инвестиционный форум в финансовой центре Германии, Франкфурте-на-Майне. Он пройдет уже в этом месяце, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петер Деттмар (Германия): Ценность и успех Минского форума в том, что это платформа для диалога