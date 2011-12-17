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X Съезд Коммунистической партии Беларуси прошел в Минске

17 декабря 2011 13:36
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Новости Беларуси, Минск. Участники съезда внесли ряд поправок в программу и выбрали партийное руководство.

На должность первого секретаря центрального комитета единогласно переизбрана Татьяна Голубева. Она занимает этот пост с 96-го года.

Всего на съезде присутствовало более 100 делегатов, представители посольств Вьетнама, Китая, Кубы а также литовской Компартии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Голубева, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Цель наша – добиться выполнения тех решений, которые принял наш народ на IV Всебелорусском народном собрании, а формы и методы, которые мы будем применять, будут в нашей программе. Она созвучна с программой деятельности государства, чтобы действительно наша Беларусь была процветающей и наш народ жил хорошо.

# Белоруссия

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