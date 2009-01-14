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Взыскать с Украины более миллиарда долларов требует Президент России Дмитрий Медведев

14 января 2009 17:54
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В такую сумму страна оценила потери "Газпрома" по экспортным контрактам в Европу.Сегодня на встрече с премьерами Болгарии, Словакии и Молдовы Президент России обсудил варианты реагирования на действия Киева. Напомним, поставки газа в Европу, несмотря на заключенное соглашение между Украиной, Россией и Евросоюзом, так и не были возобновлены. Украина заблокировала транзит. Это официально подтвердили международные наблюдатели.

Отказ открыть заслонку на станции "Суджа" Украина объясняет тем, что не может оставить без топлива свои регионы. Кроме того, Киев и Москва не могут теперь договориться и о маршруте транзита. Тем временем замерзающие без поставок топлива многие страны Европы оказались практически в кризисной ситуации. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии призвал страны ЕС к созданию 120-дневных запасов нефти и газа.

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