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Взаимоотношения Беларуси и Евросоюза будут развиваться позитивно

19 декабря 2008 18:38
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Подтверждение этому - принятие Совета по взаимодействию с органами местного самоуправления Совета Республики в Совет региональных властей Совета Европы. Такое мнение высказал председатель верхней палаты Национального собрания. Борис Батура подвел итоги нынешней сессии. Всего на заключительном заседании Совета Республики одобрено 8 законопроектов и один декрет Президента Беларуси. Среди них, в частности, - проекты законов о товарных биржах и о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

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