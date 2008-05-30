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Взаимодействие в борьбе с преступностью обсудят участники объединенной коллегии МВД Союзного государства

30 мая 2008 08:10
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Правоохранители также проанализируют выполнение ранее принятых решений по усилению сотрудничества в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных территориях. Планируется, что главы МВД двух стран встретятся с губернатором Могилевской области и мэром Бобруйска. После официальных мероприятий участники посетят хоккейный матч между командой Президента Беларуси и сборной звезд мирового хоккея, приуроченный к открытию ледового дворца в Бобруйске.

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