Взаимодействие в борьбе с преступностью обсудят участники объединенной коллегии МВД Союзного государства

Правоохранители также проанализируют выполнение ранее принятых решений по усилению сотрудничества в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных территориях. Планируется, что главы МВД двух стран встретятся с губернатором Могилевской области и мэром Бобруйска. После официальных мероприятий участники посетят хоккейный матч между командой Президента Беларуси и сборной звезд мирового хоккея, приуроченный к открытию ледового дворца в Бобруйске.