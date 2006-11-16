Взаимодействие парламентариев ОДКБ способствует развитию коллективной безопасности

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств СНГ в Санкт-Петербурге. 18 ноября здесь принято решение о создании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Участники заседания подвели итоги работы минской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившей в июне текущего года и обсудили перспективы развития этой организации. Беларусь на заседании представляет председатель Совета Республики Национального собрания Геннадий Новицкий.