Взаимодействие местных Советов депутатов крепчает

Совет по взаимодействию органов местного управления при Совете Республики будет способствовать развитию гражданского общества в Беларуси.

Депутаты Верхней палаты парламента единогласно приняли решение о его образовании на заседании 7-ой сессии Совета Республики, которая открылась 2 апреля в Минске. Председателем утвержден Геннадий Новицкий - Председатель Совета Республики Национального Собрания. В состав включены 25 человек. В их числе представители Администрации Президента Республики Беларусь, министерств финансов и юстиции. Также на заседании было подчеркнуто, что данный Совет не будет иметь властных полномочий, а будет работать на общественных началах, как коллегиальный орган.

"Его концептуальная цель направлять работу местных Советов депутатов на качественное и эффективное решение вопросов местного значения, исходя из общегосударственных интересов. Через образование Совета мы должны выйти на решение задачи, которую ставил Президент, я имею в виду создание системы информационного обеспечения главы государства, республиканских органов, в случае необходимости информировать Президента о проблемах", - заявил глава Администрации Президента Республики Беларусь Геннадий Невыглас.