Взаимная поддержка на международной арене и укрепление сотрудничества

Делегация Великого национального собрания Турции с визитом в Беларуси.

Страны тесно взаимодействуют в рамках ОБСЕ, Совета Европы и парламентских структур этих региональных организаций. В течение последних лет двусторонние торговые отношения динамично развиваются. За этот период товарооборот между Беларусью и Турцией увеличился в 4 раза.

Во время четырехдневного визита турецкие парламентарии встретятся с официальными лицами Беларуси, посетят некоторые предприятия республики и Национальную библиотеку. Также запланирована встреча со студентами факультета международных отношений БГУ, изучающими турецкий язык.

