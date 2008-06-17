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Взаимная поддержка на международной арене и укрепление сотрудничества

17 июня 2008 07:34
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Делегация Великого национального собрания Турции с визитом в Беларуси.

Страны тесно взаимодействуют в рамках ОБСЕ, Совета Европы и  парламентских структур этих региональных организаций. В течение последних лет двусторонние торговые отношения динамично развиваются. За этот период  товарооборот между Беларусью и Турцией увеличился в 4 раза.

Во время четырехдневного визита турецкие парламентарии встретятся с  официальными лицами Беларуси, посетят некоторые предприятия республики и Национальную библиотеку. Также запланирована встреча со студентами факультета международных отношений БГУ, изучающими турецкий язык.

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