В.Ющенко пообещал распустить Верховную Раду, если не будет принята новая Конституция

Полномочия Верховной Рады Украины нынешнего шестого созыва будут досрочно прекращены в случае, если на протяжении 100 дней с момента обнародования результатов всенародного обсуждения проекта основного закона парламент не даст Украине новой Конституции.

Об этом заявил инициатор конституционной реформы Виктор Ющенко. Подводя итоги всенародного обсуждения проекта новой Конституции, которое завершилось 1 декабря, Президент Украины отметил, что украинский народ за два месяца сделал работу, которую депутаты не смогли выполнить за пять лет. «Вместе мы создали народный проект Конституции, вместе должны довести дело до конца», — подчеркнул он.

Своими предложениями переписать Конституцию Виктор Ющенко надеется решить проблему конфликта власти, который продолжается в Украине много лет. Проектом изменений в действующую Конституцию предлагается создание в Украине двухпалатного парламента, сокращение депутатского корпуса и отмена депутатской неприкосновенности, жесткая отчетность парламентских партий перед избирателями и введение открытых партийных списков на выборах, усиление ответственности регионов. Новую редакцию основного закона президент Украины предлагает утвердить на всеукраинском референдуме.

Положения о возможном роспуске Верховной Рады содержатся и в предвыборной программе Виктора Ющенко, который является кандидатом на пост главы государства на предстоящих президентских выборах. Очередные президентские выборы в Украине назначены на 17 января 2010 года, напоминает БЕЛТА.

Определенный Президентом Украины 100-дневный срок для принятия новой Конституции истекает 24 марта 2010 года.