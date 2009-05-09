Выступление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы

9 мая 2009 года.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие соотечественники!

Уважаемые зарубежные гости!

Сегодня белорусский народ, как и сотни миллионов людей на всей планете, отмечает святой и дорогой сердцу праздник – День Победы. Мы встречаем шестьдесят четвёртую мирную весну, наполненную пением птиц, смехом детей и радостью созидательного труда на родной земле.

С годами всё более очевидным становится всемирно-историческое значение освободительного подвига белорусского и всего советского народа.

Конечно, мы по достоинству оцениваем роль в уничтожении коричневой чумы Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Польши, Китая и других стран, оказавших сопротивление фашизму.

Но нельзя забывать, что основную тяжесть самой жестокой, самой кровопролитной войны в истории человечества вынес на своих плечах Советский Союз. Именно он стал главным препятствием на пути осуществления агрессивных устремлений гитлеровцев к мировому господству.

В достижение Великой Победы неоценимый вклад внёс героический белорусский народ.

Вся наша земля стала единым рубежом обороны. Здесь впервые забуксовала гитлеровская военная машина, встретив отчаянное противостояние пограничников Брестской крепости, испытав на себе сопротивление и контрудары частей Красной Армии и ополченцев под Бобруйском, Борисовом, Витебском, Гомелем, Жлобином, Лепелем, Минском, Могилёвом и Рогачёвом.

В рядах Красной Армии на фронтах Великой Отечественной сражались полтора миллиона уроженцев Беларуси. В советском тылу на оборону работали более 60 наших эвакуированных предприятий.

На оккупированной территории сотни тысяч мирных граждан встали на защиту Отечества. Поклялись погибнуть в бою, но не отдать себя, свою семью и белорусский народ в рабство коварному фашизму.

Освободительная борьба стала поистине всенародной. Такого масштаба сопротивления мир ещё не знал. В Беларуси было 1255 партизанских отрядов, в которых сражались более 370 тысяч человек. Четыре тысячи подпольных организаций объединяли свыше 70 тысяч патриотов.

Образцами несгибаемой стойкости и храбрости стала оборона Ушачской партизанской зоны, в ходе которой 17 тысяч народных мстителей противостояли 60-тысячной группировке карателей. Неувядаемую славу завоевали легендарные Рудобельская партизанская республика и Суражские ворота, подвиги героев Минского, Витебского, Оршанского подполья.

Беларусь явила собой уникальный пример дружбы людей разных национальностей. В партизанских отрядах бок о бок с белорусами, русскими, украинцами, евреями, представителями других наций Советского Союза сражались более четырёх тысяч европейских антифашистов. Многие жители Беларуси, рискуя жизнью, спасали узников концлагерей и гетто. Свыше пятисот из них получили звание «Праведник народов мира».

На белорусской земле развернулось одно из величайших в истории Великой Отечественной войны наступлений Красной Армии – операция «Багратион». Она сыграла решающую роль в изгнании захватчиков с территории Советского Союза и открыла путь к освобождению всей Европы. В «минском котле» потерпела крах более чем стотысячная группировка вражеских войск.

Но свобода и независимость Родины были завоёваны ценой невосполнимых утрат. В этой борьбе Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Притом мирное население составило большую часть погибших от рук фашистских варваров.

Знаком высокого международного признания великих заслуг и страданий белорусского народа явилось вхождение нашей республики в число учредителей Организации Объединённых Наций.

Дорогие друзья! Предлагаю почтить память всех, кто погиб в борьбе с захватчиками, кто пал жертвой фашистского геноцида, минутой молчания.

(Минута молчания.)

Уважаемые товарищи!

Через два месяца мы будем праздновать 65-ю годовщину освобождения Беларуси от фашизма.

За прошедшие десятилетия страна возродилась из руин послевоенной разрухи, приумножила свой экономический потенциал, обрела независимость. Превратилась в современное европейское государство, с мнением которого считаются в мире.

Наша страна, несмотря на трудности, доказывает свою способность обеспечить стабильность развития в различной обстановке. А белорусский народ проявляет лучшие черты национального характера: умение в сложное время сплотиться, выстоять и победить.

Сегодня у нас всюду есть верные друзья: в Европе, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.

Особые отношения исторически связывают нас с братской Россией и российским народом. Совместными усилиями мы надёжно укрепляем обороноспособность двух союзных государств.

Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности. В годы Великой Отечественной войны наши народы сражались плечом к плечу против агрессора. И сегодня мы вместе стоим на страже спокойствия и благополучия наших людей.

Дорогие ветераны!

Мы бесконечно благодарны вам за тот великий подвиг, подвиг Освобождения. Мы сделаем всё, чтобы память обо всех живых и павших героях навсегда осталась в сердцах белорусов.

Лучшим выражением преклонения перед поколением победителей станет повседневная забота о ветеранах, оказание им всемерной помощи в решении жизненных и бытовых проблем.

Будет продолжена работа по поиску и установлению личностей погибших на полях сражений, благоустройству памятников боевой славы, военных кладбищ, братских могил.

И самое главное – государство делает всё для того, чтобы воспитать достойных наследников героев Великой Отечественной войны. Чтобы страна, свободу и независимость которой вы отстояли, перешла в надёжные и трудолюбивые руки.

Вам, дорогие ветераны, хочу пожелать только одного: как можно дольше оставаться в строю. Служить для новых поколений примером мужества, стойкости и бодрости духа. И ещё много лет встречать в кругу родных людей и боевых товарищей завоёванный вами праздник Великой Победы.

Желаю всем жителям и гостям Беларуси, нашей прекрасной Беларуси крепкого здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, мира, счастья и процветания.

С Днём Победы, дорогие друзья!