Высший Госсовет Союзного государства пройдет в ноябре текущего года

Такая договоренность достигнута в ходе встречи Президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева в Сочи. Она длилась около двух с половиной часов. За это время был рассмотрен целый ряд серьезных вопросов.

Главы государств также пообщались в неформальной обстановке. Обсуждая тему союзного строительства, лидеры договорились в ближайшей перспективе снять проблемы, существующие в белорусско-российских отношениях. Они не соответствуют статусу стратегического партнерства.

Президенты договорились, что, начиная с этой встречи, они предпримут ряд практических шагов по восстановлению высокого уровня партнерства между двумя странами.

Александр Лукашенко особо отметил необходимость безусловного полноценного функционирования Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России с 1 января 2012 года и создания равных условий для предприятий и граждан на этом пространстве. Дмитрий Медведев выразил принципиальное согласие с позицией коллеги.

В ходе встречи обсуждалось строительство АЭС в Беларуси. По итогам разговора даны поручения главе российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Сергею Кириенко обеспечить подписание всех соответствующих соглашений по строительству и выделению кредитных ресурсов в сентябре этого года аналогично схеме и условиям, которые приняты российской стороной при строительстве АЭС в Калининградской области.

Президенты предметно обсудили также ряд иных конкретных вопросов белорусско-российского сотрудничества. Шла речь и об эффективности функционирования ОДКБ. Тема обсуждалась ранее на неформальном саммите глав государств - участников Организации в Астане. И будет продолжена в декабре этого года на очередной сессии Совета коллективной безопасности.

Большое внимание главы государств уделили вопросам международной обстановки, в том числе ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе и подробно обсудили перспективы сотрудничества стран с Украиной.

Александр Лукашенко детально рассказал российскому коллеге об итогах визита белорусской делегации в Катар и достигнутых в ходе переговоров договоренностях. И о перспективах сотрудничества с Венесуэлой.

Встреча прошла в открытой, дружеской и конструктивной атмосфере, сообщает корреспондент «Столичного телевидения».