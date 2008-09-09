Высшая школа должна удовлетворять запросы растущей белорусской экономики

Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Сидорский на заседании Президиума Совета Министров. На заседании рассмотрели проект программы развития высшего образования на 2008-2010 годы и на перспективу до 2015 года. В нем предусматривается решение таких назревших проблем как обновление фондов вузов, строительство новых корпусов, общежитий. Однако главное, что должно быть сделано в ближайшее время – найти эффективные механизмы взаимодействия системы вузовской подготовки с инновационным развитием страны.



К 15-му году вузы страны должны подготовить полмиллиона новых специалистов. Но главное, чтобы эти кадры полностью удовлетворяли запросы растущей экономики. Другими словами – высшая школа должна отвечать инновационному развитию страны. На это и нацелен проект, рассмотренный сегодня в правительстве. На программу предполагается потратить 4 триллиона рублей. Большая часть средств должна пойти на строительство и реконструкцию зданий. Вложенные деньги окупятся в ближайшие 8-10 лет.



Впрочем, в ходе обсуждения, программа нарвалась на критику. Много недоработок. Премьер акцентировал внимание на старении преподавательских кадров. Если в 95-м только треть всех профессоров были в возрасте старше 60 лет, то сегодня – их уже 80%. Надо прописать конкретные меры по закреплению специалистов на местах. А еще следует отойти от советской практики выбивания денег на реализацию таких программ, заметил премьер.



Рассчитывать надо не только на бюджетные ассигнования, но и на средства предприятий. Ведь специалисты с новым мышлением придут именно туда и руководители предприятий в первую очередь заинтересованы в высоком качестве вузовской подготовки. Проект программы взяли за основу. За месяц его предстоит основательно доработать с учетом всех высказанных замечаний. Как заметил премьер, пока в нем не хватает знаковых элементов, которые бы позволили решить все проблемы отечественной системы вузовского образования.