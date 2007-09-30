Выборы в Верховную Раду проходят и в Беларуси

Прежняя Верховная Рада Украсины проработала полтора года и была распущена в апреле после затяжного политического кризиса.

В Украине - день парламентских выборов. Чтобы они были признаны состоявшимися, на них должны прийти более 50% избирателей. Места в парламенте получат те партии, которые преодолеют трехпроцентный барьер.

Первые итоги голосования появятся ближе к полуночи. Главных претендентов на кресла в новой Раде три: это партия регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская "Наша Украина". Однако результаты выборов могут оказаться под вопросом. Уже сейчас известно, что каждая из политических сил зафиксировала десятки нарушений со стороны оппонентов.

Участие в выборах в Верховную Раду могут принять и граждане Украины, проживающие в Беларуси. В списках избирателей для голосования - свыше 9 тысяч человек, состоящих на консульском учете.

В стране созданы два избирательных участка: в Минске - в здании посольства Украины, и в Бресте - в здании генерального консульства. Работают они до десяти вечера. В бюллетене для голосования - 20 политический партий и блоков, из которых нужно выбрать только одну.

Сразу после подсчета голосов копия протокола будет оперативно направлена в Центризбирком Украины. К слову, представители Центризбиркома Беларуси наблюдают за работой своих украинских коллег на парламентских выборах.