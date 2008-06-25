Выборы в верхнюю палату Национального собрания Беларуси пока остаются в тени

Сегодня ЦИК утвердил также все постановления и по выбору сенаторов. Так, выдвижение кандидатов в члены Совета Республики будет проходить с 17 августа по 15 сентября. Эти выборы являются непрямыми, ведь сенаторов избирает не население, а тайным голосованием депутаты местных Советов базового уровня. Избирается счётная комиссия, а обсуждение кандидатур происходит на форумах. Совет Республики состоит из 64 парламентариев, 8 из них назначает Президент страны. Остальные избираются от семи регионов - по 8 человек от каждого.