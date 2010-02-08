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Выборы в Украине: после обработки 90% бюллетеней лидирует Виктор Янукович

08 февраля 2010 09:05
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По предварительный данным, кандидатов в президенты разделяет менее трёх процентов.

Его поддержали 48 с половиной процентов избирателей, премьера Юлию Тимошенко почти 46%. Не дожидаясь официальных результатов, главный регионал поздравил своих соратников и всех украинцев с победой. А также предложил премьер-министру отставку. Тимошенко же заявила, что ещё ничего не решено, и нужно дождаться официального оглашения итогов голосования.

Фамилия нового главы государства станет известна до 17 февраля.   Отмечу, явка во втором туре составила почти 70%. За ходом выборов следили многочисленные международные наблюдатели. Серьёзных нарушений не выявлено.

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