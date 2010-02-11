Выборы в Украине: БЮТ требует пересчета голосов

Блок Юлии Тимошенко передал в Центризбирком документы с требованием о пересчете голосов на более чем 900 избирательных участках. Напомним, согласно предварительным итогам второго тура президентских выборов глава Партии регионов набрал почти 49%. Премьер Юлия Тимошенко отстала от лидера гонки на 3,5%.

Специальный корреспондент СТВ Наталья Копотева из Киева:

39 протоколов с мокрыми печатями не хватает Центризбиркому Украины, чтобы огласить официальные результаты президентских выборов. 186 протоколов в ЦИК уже доставили. Напомню, по итогам обработки электронных данных с комиссий, выиграл эти выборы Виктор Янукович. Отставание от него Юлии Тимошенко достигает почти 3,5%. По заверению членов Центризбиркома, эти цифры вряд ли как-то серьезно изменятся и после обработки бумажных протоколов.

Но Центризбиркому уже есть, чем заняться, кроме подсчета. Не считая жалоб, пришедших из регионов, вчера свое общее заявление туда отправил и «Блок Юлии Тимошенко». В нем он потребовал пересчета голосов на более чем 900 избирательных участках. «Юридическое обоснование этого, – заявили в штабе Юлии Тимошенко, – мы уже предоставили и готовы предоставить всем: и журналистам, и общественности, и наблюдателям». Кстати, одна из замов главы Центризбиркома подтвердила, что некоторые жалобы дают основание для такого пересчета. Потому как кое-где даже была нарушена целостность пакетов с бюллетенями.

Но, впрочем, сейчас в Киеве ждут другого события. Сегодня должно пройти заседание кабинета министров Украины с участие Юлии Тимошенко. Так вот премьер, которая три дня не выходила из тени и хранила молчание, сегодня явно должна сделать заявление. Каким будет это заявление? – вот главная интрига. Варианта, в общем-то, два. Или Тимошенко решает идти до последнего: неделями бороться в судах и вступать, пускай и не в открытую, но в конфронтацию с наблюдателями, в том числе и европейскими, которые эти выборы признали. Либо другой вариант – сегодня она заявит о своем уходе в оппозицию.