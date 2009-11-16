Выборы в Украине

В Украине набирает обороты политическая кампания по выборам Президента, которые намечены на 17 января.

Последний день регистрации кандидатов в Президенты Центризбирком Украины - пятница 13-ое. И для кого-то она действительно оказалась несчастливой. Кто-то ещё пять минут будет кричать о том, как пять дней ночевал на вокзале. Но цена президентского вопроса от этого не изменится. Он и другие, как они потом себя назовут «отказники», так и не увидели своих удостоверений кандидатов из-за 2,5 миллионов гривен. Именно столько нужно на кандидатский залог.

Кто-то даже посчитал: чтобы простому украинцу со средней зарплатой заработать эти 260 тысяч долларов, работать не покладая рук придётся 106 лет. А поэтому в окончательном списке зарегистрированных ЦИКом опять знакомые всё лица.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора агентства моделирования ситуаций (Украина):

- Чем отличаются Тимошенко и Янукович от других кандидатов, так это тем, что у них есть ядровой электорат. Даже если Тимошенко и Янукович будут на своих плакатах пьяные или голые, это всё равно не повлияет на ядровой электорат. Потому что украинцы всегда голосуют сердцем, голосуют эмоциями.

Уже порядком подуставшие от политических кампаний украинцы поначалу в сердцах пошутят: страну опять заполонили не бигборды, а бигморды. Только теперь те, кто на них изображён, не собирают Майданы и майки на улицах не раздают. Говорят агитация в этой кампании вообще не главное — ни новых лиц, ни новых идей народу преподносить не нужно.

Сейчас главных претендентов на президентский пост в Украине, судя по опросам, двое. Рейтинги нынешнего премьера Юлии Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича выше отметки в 20%. Остальные, в том числе и Виктор Ющенко, не дотягивают и до 10%. По крайней мере, так в Украине было до эпидемии политического гриппа.

Один миллиард гривен нужен стране для борьбы с гриппом, решают на неделе в украинском Кабмине и принимают изменения в бюджет этого года. Но Виктор Ющенко закон ветирует. Почему, украинский президент объяснит чуть позже. Но предвыборную подоплёку в этом решении премьер увидит чуть раньше.

Юлия Тимошенко:

- Если он не подпишет этот закон, то это будет означать, что он хочет снова вернуться к тем временам, когда эпидемия распространялась очень быстрыми темпами, и на этом фоне приостановить президентские выборы. Я считаю, что такая деятельность для Президента является несовместимой с его пребыванием на должности.

Бывший соратник и советник Тимошенко, а ныне политолог и писатель Дмитрий Выдрин загадочно улыбается и говорит, просто эпидемия сломала планы всех кандидатов, но Тимошенко – больше других.

Дмитрий Выдрин, политолог:

- Когда говорят, что в Украине нет марли, или когда говорят, что марля, которую дают на повязки рассыпается, потому что ей уже 60 лет, когда оказывается что в Украине за последние годы развалена эпидемиологическая служба — получается, что грипп нанёс главный удар даже не по населению, а по правительству и по одному из главных претендентов на пост президента — Юлии Тимошенко.

Поэтому, намекает бывший депутат фракции БЮТ, если от кого-то неожиданных предвыборных сценариев и стоит ждать, то точно не от кандидатов-мужчин.

Дмитрий Выдрин, политолог:

- Это не президент и не лидер оппозиции. Вы знаете, в Украине всегда самыми отчаянными были женщины и девушки, поэтому, если и искать отчаянную голову, то среди женщин. Шахидами практически не бывают мужчины, почти всегда это женщины. И в политике тоже.

Тем временем, Виктор Ющенко своими заявлениями сначала успокоил – выборы не перенесут, а потом озадачил — в бюджете на этот год не хватает 30% поступлений. Т.е. как его прозвали, «гриппозный миллиард», с неба свалится разве что после эмиссии гривны. Но потом ведь на головы украинцев свалится и девальвация. Правда, Президент убеждён: премьеру всё равно, что будет завтра. А в доказательство — голая правда о декларации кандидата Тимошенко.

Виктор Ющенко, Президент Украины:

- Где берутся сотни миллионов гривен на рекламу у премьера, у которого нет ни квартиры, ни кусочка земли, ни машины? Бомж! Как можно в 50 лет быть бомжем в стране? Это ведь вопрос добродетели, и не воспринимайте это как нападку на Юлию Владимировну. Но если в 50 лет у премьера нет ни кола, ни двора, то какой он хочет дать ответ нации на вопрос, как устроить будущее?

В избирательном штабе Тимошенко на такие заявления нашли, что ответить и обвинили в нечестной игре сразу двоих – и Ющенко, и Януковича. Якобы этих недругов уже связали предвыборные узы.

Тарас Березовец, политтехнолог:

- Известно, что такие консультации ведутся между представителями Секретариата Президента и аппарата Партии регионов. Пока в этих переговорах не задействованы первые лица. Предметом этих переговоров со стороны администрации Ющенко является желание действующего президента по итогам выборов – он понимает, что эти выборы ему не выиграть – занять должность премьер-министра в случае победы Виктора Януковича. В обмен Янукович может предложить Ющенко проведение досрочных парламентских выборов, на которых Президент рассчитывает существенно обновить фракцию НУНС.

Буквы Ю и Я в Украине сейчас как двузначная комбинация. Не столько Ющенко и Янукович, сколько Юлия и Янукович. По крайней мере, так называет своих главных соперников самый эпатажный из нынешних кандидатов. Василий, который ещё недавно был Гуменюком, к выборам изменил фамилию на Противвсех. Поможет ли, станет понятно ко второму туру.

В этой политической гонке не будет времени на отдых. Зато у украинцев будет время подумать. Над чем? С этим, говорят эксперты, проблем не возникнет. Пока Ющенко попрекают утерянными идеалами Майдана, на Януковича обещают выдать компромат по третьей судимости. Тимошенко не могут простить взятые на три года вперёд кредиты МВФ и госдолг, который за семь месяцев вырос почти в три раза. Плюс к этому не забыты и цены на газ.

В эту избирательную кампанию эксперты отмечают одну интересную особенность. Говорят, когда-то украинские политики страдали «путиноманией», после стали копировать сладкоголосые речи Обамы, теперь вот оглядываются на белорусского Президента.

Дмитрий Выдрин, политолог:

- Они идут по простому пути, копируя тех людей, которые достигли известности среди своего народа и на международной арене. Сейчас многие копируют Лукашенко. Есть у нас то ли информация, то ли миф о том, что свой рабочий день Лукашенко начинает с объезда каких-то соцобъектов. Спрашивает, как дела, есть ли проблемы. И сейчас наше правительство тоже садится на машины, с утра объезжает поликлиники, аптеки. Только они забывают, что если ты копируешь, то надо соблюдать правду в мелочах. Наши одевают Louis Vuitton, берут сумку за 6 тысяч евро и ватку складывают вот в эту сумочку.