Выборы в России в поле зрения международных наблюдателей

Уже аккредитовано более 200 экспертов из 32 государств мира. Свой вердикт они намерены озвучить уже на следующий день после выборов.



Самая массовая миссия - от СНГ. Кстати, именно она, а еще наблюдатели из Японии по итогам недавних парламентских выборов в России признаны самыми профессиональными. На этот раз Содружество представит сотня экспертов из 11 государств. Не обошлось на это раз без нюансов со стороны скандально известных международных организаций. БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ отказались приехать на выборы в Россию.