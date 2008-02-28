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Выборы в России в поле зрения международных наблюдателей

28 февраля 2008 18:07
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Уже аккредитовано более 200 экспертов из 32 государств мира. Свой вердикт они намерены озвучить уже на следующий день после выборов.

Самая массовая миссия - от СНГ. Кстати, именно она, а еще наблюдатели из Японии по итогам недавних парламентских выборов в России признаны самыми профессиональными. На этот раз Содружество представит сотня экспертов из 11 государств. Не обошлось на это раз без нюансов со стороны скандально известных международных организаций. БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ отказались приехать на выборы в Россию.

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