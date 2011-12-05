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Выборы в России: по последним данным, «Единая Россия» побеждает, но теряет конституционное большинство

05 декабря 2011 11:39
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Новости России. По предварительным данным, партия набрала около 50% голосов. А это значит, что в Госдуме шестого созыва единороссы будут иметь только около 240 мест. Ранее партия занимала 315 из 450 депутатских кресел.

«Единая Россия» потеряла конституционное большинство. И теперь по стратегическим вопросам ей придется искать союзников.

В новый парламент прошли также КПРФ — 19%, у «Справедливой России» — 13%, а замыкает четверку лидеров ЛДПР, у которой чуть более 11%. Три остальные партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер. Наблюдатели от СНГ признали выборы в Госдуму России соответствующими демократическим нормам.

К слову, избирательные участки были организованы не только в самой федерации, но и в 60-ти других странах. В том числе, в Беларуси. Проголосовать в нашей республике пришли 5 тысяч россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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