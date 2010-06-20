Выборы в Польше. Полякам привозят бюллетени на лодках

Напомним, в Польше нельзя отдать свой голос досрочно. И с этим у польского Центризбиркома накануне возникло немало сложностей.
Дел у польского Центризбиркома хватало. Просто 13 избирательных округов оказались в зоне наводнения. Поэтому еще до начала выборов места для голосования там часто менялись. Кое-куда бюллетени доставлялись на лодках, впрочем, таким же образом сегодня подвозят людей к участкам. Как это повлияет на явку – вот в чем вопрос.
Павел Свибода, президент аналитического центра DemosEUROPA (Польша):
– Наводнение, на мой взгляд, основательно снизит явку избирателей, потому что перед людьми сейчас стоят более сложные задачи. Им нужно восстановить их дома, привести жизнь в порядок. Они будут думать о голосовании в последнюю очередь, как о вещи, которая им в этот воскресный день нужна меньше всего.
Сами участки открылись сегодня в 6 утра, и будут работать до 8 вечера. Выбирают поляки из 10 кандидатов. Но давно не секрет, что основная борьба идет между маршалком сейма Брониславом Коморовским и Ярославом Качиньским – братом погибшего под Смоленском Президента Леха Качиньского.
Что касается нарушений, о которых уже рассказали в Центризбиркоме, то на 10 утра их зафиксировали уже более десятка. Например, в Кракове глава комиссии унес печать домой, на одном из участков пытались сами напечатать бюллетени, на другом в ночь перед выборами взломали замок. Кое-где и вчера и сегодня в почтовые ящики бросали агитационные листовки.
Впрочем, для того, чтобы эти выборы закончились первым туром нужно, чтобы один из кандидатов набрал более 50% голосов. Если этого не случится, то уже 4 июля полякам снова придется идти на участки.
Отметим, в нашей стране также работают участки для голосования. Свой выбор в пользу одного из кандидатов граждане Польши могут сделать в Минске на территории посольства этой страны, а также в Гродно и Бресте. Участки открыты до 8 вечера.
Наталья Копотева, телекомпания СТВ.