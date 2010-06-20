Выборы в Польше. Полякам привозят бюллетени на лодках

Поляки выбирают нового президента. В избирательных списках больше 30 миллионов человек. Из них около 100 тысяч еще до четверга зарегистрировались для голосования на участках за границей. По состоянию на 13.00 свой выбор сделали чуть более 23% поляков.

Напомним, в Польше нельзя отдать свой голос досрочно. И с этим у польского Центризбиркома накануне возникло немало сложностей.

Дел у польского Центризбиркома хватало. Просто 13 избирательных округов оказались в зоне наводнения. Поэтому еще до начала выборов места для голосования там часто менялись. Кое-куда бюллетени доставлялись на лодках, впрочем, таким же образом сегодня подвозят людей к участкам. Как это повлияет на явку – вот в чем вопрос.

Павел Свибода, президент аналитического центра DemosEUROPA (Польша):

– Наводнение, на мой взгляд, основательно снизит явку избирателей, потому что перед людьми сейчас стоят более сложные задачи. Им нужно восстановить их дома, привести жизнь в порядок. Они будут думать о голосовании в последнюю очередь, как о вещи, которая им в этот воскресный день нужна меньше всего.

Сами участки открылись сегодня в 6 утра, и будут работать до 8 вечера. Выбирают поляки из 10 кандидатов. Но давно не секрет, что основная борьба идет между маршалком сейма Брониславом Коморовским и Ярославом Качиньским – братом погибшего под Смоленском Президента Леха Качиньского.

Что касается нарушений, о которых уже рассказали в Центризбиркоме, то на 10 утра их зафиксировали уже более десятка. Например, в Кракове глава комиссии унес печать домой, на одном из участков пытались сами напечатать бюллетени, на другом в ночь перед выборами взломали замок. Кое-где и вчера и сегодня в почтовые ящики бросали агитационные листовки.

Впрочем, для того, чтобы эти выборы закончились первым туром нужно, чтобы один из кандидатов набрал более 50% голосов. Если этого не случится, то уже 4 июля полякам снова придется идти на участки.

Отметим, в нашей стране также работают участки для голосования. Свой выбор в пользу одного из кандидатов граждане Польши могут сделать в Минске на территории посольства этой страны, а также в Гродно и Бресте. Участки открыты до 8 вечера.

Наталья Копотева, телекомпания СТВ.