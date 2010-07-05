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Выборы в Польше: подсчет голосов завершается

05 июля 2010 14:02
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Имя нового президента Польши станет известно уже сегодня.

Лидирует Бронислав Коморовский — спикер сейма и исполняющий обязанности главы государства. Его кандидатуру поддержали почти 53 % избирателей. За его соперника — лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского — 47. Брат-близнец погибшего президента уже признал поражение, поздравил своего конкурента с победой и выразил надежду, что его партия возьмет реванш на предстоящих в следующем году парламентских выборах.

Напомним, досрочные президентские были назначены после гибели главы польского государства Леха Качиньского. Его самолет разбился под Смоленском в апреле. В первом туре участвовали десять кандидатов, однако никто из них не набрал необходимого для победы количества голосов избирателей. Во второй тур, который состоялся накануне, вышли двое — Коморовский и Качиньский.

Инаугурация нового президента Польши пройдет в августе.

# Фотофакт

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