Выборы в Польше: подсчет голосов завершается

Имя нового президента Польши станет известно уже сегодня.

Лидирует Бронислав Коморовский — спикер сейма и исполняющий обязанности главы государства. Его кандидатуру поддержали почти 53 % избирателей. За его соперника — лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского — 47. Брат-близнец погибшего президента уже признал поражение, поздравил своего конкурента с победой и выразил надежду, что его партия возьмет реванш на предстоящих в следующем году парламентских выборах.

Напомним, досрочные президентские были назначены после гибели главы польского государства Леха Качиньского. Его самолет разбился под Смоленском в апреле. В первом туре участвовали десять кандидатов, однако никто из них не набрал необходимого для победы количества голосов избирателей. Во второй тур, который состоялся накануне, вышли двое — Коморовский и Качиньский.

Инаугурация нового президента Польши пройдет в августе.