Выборы в Польше: нынешняя президентская кампания в стране войдет в историю как самая спокойная

Решение, которое мало что решает, неочевидный выбор между двумя весьма близкими крайностями и вопросы, которые, скорее всего останутся без ответов. Сегодня в Польше проходит второй тур, пожалуй, самых особенных президентских выборов за всю историю государства.

Причем, особенности эти – во всем. С одной стороны – два наводнения, заметно снизившие активность населения во всех сферах деятельности, кроме преодоления последствий наводнений. С другой стороны – главные кандидаты. Казалось бы, из основных конкурирующих партий, но оба консерваторы, согласные друг с другом по слишком многим вопросам.

С третьей – скачкообразный рост популярности одного из претендентов, из-за чего на данный момент ни один социолог не может уверенно предсказать результат голосования. И наконец, тень смоленской авиакатастрофы, в которой погиб предыдущий президент Польши. Которая, собственно, и определила все особенности нынешних выборов.

Но все же главной уникальной чертой польской кампании-2010 стали ее основные участники. Если бы выборы проходили в мае, кандидат от правящей партии, спикер парламента, политик с почти безупречным послужным списком Бронислав Коморовский одержал бы безоговорочную победу. На первом туре, в середине июня, его преимущество перед ближайшим соперником составило лишь немногим более 5%. За два дня до выборов появились первые соцопросы, в которых Коморовскому уже прочили поражение. Для человека, который за время предвыборной гонки не сделал ни одной крупной ошибки – результат, без сомнения, удивительный.

Рафаль Бенецкий, экономический консультант:

– Если Коморовский победит Качиньского какие-то очень постепенные реформы возможны.

Ивона Якубовска-Броницка, политолог:

– Его электорат привержен идее обновления государства, но в рамках существующей демократической модели. Модели с меньшим уровнем централизации власти.

А вот соперник Коморовского – брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского – Ярослав изначально был далеко не самым популярным политиком государства. При этом в ходе предвыборной гонки он еще и проиграл судебный процесс, и сделал ряд противоречивых открыто популистских и несбыточных заявлений. Кроме этого, на международной арене его имидж в последнее время также вряд ли улучшился кардинально. Вот только его рейтинг как кандидата, несмотря ни на что, только рос.

Рафаль Бенецкий, экономический консультант:

– Если Качиньский победит на выборах то статус кво в паре правительство-президент будет восстановлено, а реформы будут, но после преодоления барьера президентского вето.

Ивона Якубовска-Броницка, политолог:

– Его электорат стремиться к сильному централизованному государству, принимающему решения и несущему ответственность за них.

Впрочем, странности в политических предпочтениях граждан Польши объясняются просто. Ярослав Качиньский с самого начала кампании объявил: его центральная цель – продолжить дело брата-президента. И брату президента поляки поверили. Таким образом, смоленская трагедия может стать не только причиной нынешних досрочных выборов, но и причиной победы или поражения на них. Тем более, что коренных различий во взглядах у Коморовского и Качиньского не слишком много.

На неделе многие наблюдатели отмечали: нынешняя президентская кампания войдет в историю как самая спокойная. Причина спокойствия еще и в том, что победитель гонки вряд ли станет единственной ключевой фигурой будущих внутри и внешнеполитических решений. Но голосование необходимо. Ведь выбор, каким бы он не стал, точно закроет страницу польской истории. А значит – хоть немного, но приоткроет следующую.

Юрий Карнелович, Глеб Лавров, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.