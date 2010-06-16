Выборы в Польше: Качиньский подал на Коморовского в суд, но его аргументы сочли неубедительными

В Польше продолжается борьба за пост президента страны. Самые высокие рейтинги у брата, погибшего под Смоленском Леха – Ярослава Качиньского и ныне исполняющего обязанности главы страны Бронислава Коморовского.

За Качиньского – лидера партии «Право и Справедливость» – сейчас свои голоса готовы отдать почти 40% поляков, за маршалка сейма Коморовского – почти 50. Градус политической борьбы заметно вырос после того, как главные кандидаты на победу подали друг на друга в суд.

Око за око. Зуб за зуб. Такая тихая (в городе ни одного плаката) и такая эмоциональная польская предвыборная кампания окрасилась судебными исками. Коморовский требует от Качиньского опровержения заявления о том, что и.о. Президента якобы планирует приватизировать всю систему здравоохранения страны. Качиньский требует извинений за то, что Коморовский призвал соперников «воздержаться от подобного свинства».

Из-за судебных заседаний Качиньский накануне опаздывает на собственный митинг в Ломже на целых 2 часа. Суть объявлений, которые предъявляет он своему сопернику, – приватизация больниц. За нее выступает не только Бронислав Коморовский, но и его коллега по партии «Гражданская платформа» – нынешний премьер Дональд Туск. Именно премьер впервые предложил реформу здравоохранения. Но президент Лех Качиньский тогда использовал свое право вето.

Теперь дело погибшего брата продолжает Ярослав. Но даже при этом эксперты подмечают, что он до и после смоленской трагедии – как два разных человека. Теперь Ярослав Качиньский обещает снизить налоги, повысить качество образования и увеличить госраходы. А еще много говорит о солидарности. Чем дает полякам надежду на времена, когда президент и правительство, наконец, зашагают в ногу.

Ярослав Качиньский, кандидат в президенты Республики Польша, лидер партии «Право и Справедливость»:

– Я очень прошу тех, кто привык к агрессивному языку перестать считать политических конкурентов врагами. Мы имеем политических конкурентов, потому что мы – в демократической стране. Мы не хотим иметь врагов.

«Их двое, а я один» – признавался премьер Туск, когда оправдывал свой отказ от участия в президентских выборах. Теперь, когда до них остается несколько дней, то же самое мог бы сказать прессе и Ярослав Качиньский. Ведь сейчас маршалак сейма Коморовский по всем опросам опережает брата-близнеца. И во многом за счет активной кооперации с Туском. Почти половине поляков нравится, как Коморовский исполняет обязанности президента. Столько же – готовы отдать ему свои голоса в воскресенье.

Бронислав Коморовский, кандидат в президенты Республики Польша, и.о. президента Республики Польша:

– Сердечное спасибо за поддержку. Я надеюсь, что это ясный сигнал. Однозначно, я думаю о том, что в будущем избиратели Польши увидят меньше конфликтов и больше сотрудничества. Такими я вижу свои действия на посту президента.

Сейчас Коморовский не теряет времени и, как и Качиньский, активно агитирует за себя по всей стране. Но его отсутствие не помешало сегодня окружному суду Варшавы вынести вердикт по делу. Качиньского признали неправым и обязали опровергнуть свое обвинение в адрес Коморовского в эфире гостелеканала.

Эльжбета Косинска-Козак, адвокат Бронислава Коморовского:

– Аргументы, которые привели в суде представители Коморовского, оказались более весомыми. Мы рады, что этот непростой процесс закончен.

Представители Качиньского тут же заявили, что подадут апелляцию. Впрочем, скорее всего, так же поступят и представители Коморовского, если того все-таки признают виновным в оскорблениях Качиньского. Правда это значит, что если кто-то из них и проиграет: и в суде, и в жизни – то только после выборов.

Наталья Копотева, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ, Варшава, Польша.