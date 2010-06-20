Выборы в Польше: К или К?

Народным голосованием за будущего лидера нации завершилась, как считают аналитики, одна из самых скучных политических кампаний в Польше. Единственный громкий скандал разразился буквально на этой неделе. Два основных противника – брат погибшего президента Качиньского Ярослав и исполняющий обязанности Президента Коморовский – подали друг на друга в суд. Именно между этими двумя развернется борьба, как ожидают, во втором туре, намеченном на 4 июля.

Первый этап голосования свел в бюллетенях имена 10 претендентов на самый главный пост, правда кто они, оставшиеся восемь, не ответят и некоторые поляки. По опросам в лидерах именно Качиньский и Коморовский. Один, как наследник политических традиций предыдущего президента, а второй как справившийся с непростой задачей исполнения обязанностей президента в нестандартных условиях.

По состоянию на 17.00, по польскому времени, явка избирателей составила 41,5%. По нашим меркам для президентских выборов не густо. Основные претенденты ясны. Компанию уже окрестили «2К». Качиньский или Коморовский. Избирательные участки работали с 6 часов утра и до 8 часов вечера. Правда, по опросам, проведенным накануне, все это, скорее всего, только начало. Разрыв между двумя основными кандидатами настолько непонятен, что, скорее всего, уже 4 июля полякам снова придется идти на участки и выбирать уже между двумя «К».

Рейтинги Ярослава Качиньского за май и июнь из почти нулевых вдруг выросли до трети избирателей. И сейчас в Польше мало у кого есть сомнения в том, что росли они не на дрожжах, а на сентиментализме поляков. Ультраконсерватор, почти националист, и хороший опытный оратор. Брат погибшего под Смоленском польского президента Ярослав заменил его на посту кандидата, но на каждом предвыборном митинге люди, так или иначе, слышали о той трагедии. Теперь он обещает снизить налоги, повысить качество образования и увеличить госраходы. Потом, как ни в чем не бывало, идет в народ, раздает автографы, целует руки паненкам и говорит о солидарности.

Ярослав Качиньский, кандидат в Президенты Республики Польша, лидер партии «Право и Справедливость»:

– Я очень прошу тех, кто привык к агрессивному языку, перестать считать политических конкурентов врагами. Мы имеем политических конкурентов, потому что мы в демократической стране. Мы не хотим иметь врагов.

Людям знающим слышать такие слова от Качиньского было, по меньшей мере, странно. Польско-польская война – этот термин плотно ужился в СМИ после того, как брат Ярослава Президент Лех Качиньский не единожды пользовался правом вето и блокировал инициативы правительства. Одной из них была реформа здравоохранения с условием частичной приватизации. Продвигал ее премьер Дональд Туск. Еще полгода назад думали, что именно он поборется за пост президента с Лехом Качиньским. Но Туск отказался со словами – их двое, а я один. Понятно тогда еще никто не знал, что в Смоленске польский борт номер один действительно станет первым... и последним

Бронислав Коморовский, кандидат в Президенты Республики Польша, и.о. Президента Республики Польша:

– Сердечное спасибо за поддержку. Я надеюсь, что это ясный сигнал. Однозначно я думаю о том, что в будущем избиратели Польши увидят меньше конфликтов и больше сотрудничества. Такими я вижу свои действия на посту президента.



Теперь фразу про то, что их двое, а я один, впору говорить Ярославу Качиньскому. Ведь его главный соперник на этих выборах Бронислав Коморовский не просто из одной партии с Туском. Польский премьер всячески поддерживает маршалка Сейма. И во многом за счет этого рейтинги Коморовского всегда опережали рейтинги сначала Леха, а теперь и Ярослава Качиньских.

Лех Валенса, экс-президент Республики Польша:

– Будет много эмоций, много ненужной борьбы, мирной конечно, потому что в центре Европы вы не можете позволить себе что-либо другое. Много усилий и энергии будут потеряны на борьбу, на споры.

Бывший польский Президент непространно намекает на то, что в случае победы Качиньского страну ждет новый виток противостояния двух крупнейших партий в стране. «Право и справедливость» Ярослава против «Гражданской платформы» Туска и Коморовского. А значит история о том, как Туск и Лех Качиньский одновременно приезжали в одни и те же страны с официальными визитами – может повториться.

Жители Польши:

– Президент был человеком, который действительно любил Польшу. Он сделал все для того, чтобы в стране правили справедливо, и все, чтобы поляки гордились тем, что они живут в такой стране и у них такой Президент. Я надеюсь, что Ярослав Качиньский станет президентом;

– Ярослав? Против него есть достаточно аргументов, вы не думаете? Он мог сделать раньше что-нибудь, когда был премьер-министром, но он не сделал ничего в течение двух лет. В течение двух лет это правительство не сделало ни-че-го;

– Коморовский? Я не буду за него голосовать! Я буду голосовать за Качиньского;

– Коморовский! Почему? Он хороший человек.

Эту предвыборную кампанию могли бы назвать совсем скучной, если бы не дошло до суда. Коморовский потребовал от Качиньского опровержения заявления о том, что и.о. Президента якобы планирует приватизировать ту самую систему здравоохранения. Качиньский же требовал извиниться за то, что Коморовский призвал соперников «воздержаться от подобного свинства».

Эльжбета Косинска-Козак, адвокат Бронислава Коморовского:

– Аргументы, которые привели в суде представители Коморовского, оказались более весомыми. Мы рады, что этот непростой процесс закончен.

Суд Качиньский в итоге проиграл. Но подал апелляцию, и дело затянулось. Суд апелляционный отменил решение окружного. Теперь Качиньскому, если и придется публично извиняться перед соперником, то не раньше понедельника. Впрочем, пока одни судились, другие - зная, что понедельник день тяжелый – подбивали цифры.

Стэфан Яворский, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Польша:

– Что касается международных наблюдателей, то в Польше будут работать делегации Центризбиркомов Литвы, Молдовы, Украины и отдельно 33 человека, которые представляют неправительственные организации Литвы, Швеции и Беларуси.

После этих заявлений главы Центризбиркома стало понятно, следить за выборами в Польше никто не будет. Ведь института наблюдателей – и внутренних, и международных – польский закон не предусматривает вовсе. А значит, приглашают, кого хотят. И это «кого хотят» уже становилось причиной скандала. На выборы в сейм в 2005 поляки миссию БДИПЧ ОБСЕ не пригласили. Когда то же самое повторилось в 2007 бюро по демократическим институтам и правам человека обиделось. Ведь их центральный офис находится не где-нибудь, а в самом центре Варшавы.

Пшемыслав Серадзан, эксперт Европейского центра геополитического анализа (Польша):

– Тогдашний премьер-министр Польши Ярослав Качиньский сказал, что это большой скандал, что люди обижают Польшу, которая является демократической страной, в которой нет никаких нарушений избирательного процесса. Поэтому сам факт, что кто-то хочет направить в Польшу наблюдателей, является уже якобы оскорблением для Польши.

Станислав Новак, глава избирательного штаба кандидата в Президенты Республики Польша Бронислава Коморовского:

– Мы надеемся, наш президент будет героем по части геополитики и перспектив Польши как современной страны, которая будет сотрудничать с другими государствами и конечно с нашими соседями.

Глава штаба Коморовского уверяет – с их президентом отношение к странам-соседям у Польши изменится. Во всех сферах. Стоит ли этому верить – вопрос пока без ответа. Но редактор польского еженедельника «NIE» констатирует – и первый, и второй кандидат К для развития отношений Беларуси и Польши пока сделали мало хорошего. Партия Коморовского донельзя европеизирована, Качиньского – национализирована.

Мацей Вишневский, редактор еженедельника «NIE» (Польша):

– Для Польши – это очень уникальная ситуация. Наша роль может быть очень сильной, если мы будем посредничать между восточными странами и Евросоюзом.

Наталья Копотева, корреспондет СТВ:

– Но пока, ни Коморовскому, ни Качиньскому это не нужно?

Мацей Вишневский:

– Качиньскому, наверное, не нужно. А Коморовскому, мне кажется, что если он станет президентом, то они доработают, или будут пытаться доработать целостную внешневосточную политику.

Больше 30 миллионов поляков должны были прийти сегодня на избирательные участки. Из них больше 100 тысяч заранее зарегистрировались для голосования за рубежом. И хотя окончательные данные по явке станут известны не раньше вечера понедельника, думается, свою лепту в этот выбор внес не один польский белорус.

Совсем не факт что с концом этой избирательной кампании закончится та самая польско-польская война, от которой уже порядком устали и сами поляки, и соседние страны. Но, кто бы ни стал новым президентом Польши, народные пословицы он точно должен знать. Например, о том, что то, что хорошо для вторника, не всегда можно использовать в среду.

Наталья Копотева, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.