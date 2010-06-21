Выборы в Польше. ЦИК отказывается комментировать низкую явку избирателей

Польшу ожидает второй тур выборов. В первом туре никто из 10 кандидатов не преодолел планку 50% голосов.

Напомним, 4 июля за пост президента будут бороться спикер Сейма и исполняющий обязанности главы государства Бронислав Коморовский и брат-близнец погибшего в авиакатастрофе президента, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

К слову, первый тур отличился необычно низкой явкой избирателей. От комментариев на эту тему в Центризбиркоме Польши отказываются:

Ян Каспрчак, секретарь центральной избирательной комиссии Республики Польша:

– Нет таких данных. Мы не будем никого информировать, где самая низкая явка избирателей. Исключение сделаем лишь для территорий, которые пострадали от наводнения.