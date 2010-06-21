Выборы в Польше. 4 июля страну ожидает второй тур

По данным Национальной избирательной комиссии, за спикера Сейма и исполняющего обязанности главы государства Бронислава Коморовского проголосовали свыше 41% избирателей. На 4,5% отстает брат-близнец погибшего в авиакатастрофе президента, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Предварительные итоги голосования подведут сегодня.

Станислав Заблотский, член центральной избирательной комиссии Республики Польша:

– В эту минуту у нас еще нет официальных результатов. Ждем все протоколы избирательных комиссий. Мы можем только предполагать, что предварительные итоги будут известны во второй половине дня.

Главной интригой второго тура президентских выборов, по словам политологов, будет перетягивание на свою сторону сторонников кандидата от демократических сил Гжегожа Наперальского. Он к финишу пришел третьим, получив почти 14%, которые могут полностью изменить расклад во втором туре.