Выборы в парламент могут стать платформой для укрепления сотрудничества между Беларусью и ЕС

Такое мнение высказали представители Евросоюза на встрече в Минске с руководством Центризбиркома.

Зарубежные гости ознакомились с ходом подготовки к парламентским выборам и, в частности, с организацией наблюдения за избирательной кампанией, участием в ней политических партий, а также регистрацией кандидатов в депутаты. Особый интерес – к участию в выборах иностранных наблюдателей и условиям их работы.

Нынешняя избирательная кампания будет сопровождаться широким международным наблюдением. На этой неделе МИД Беларуси уже планирует разослать приглашения. Напомним, выборы в Палату представителей Национального собрания четвертого созыва назначены на 28 сентября 2008 года. Сейчас идет процесс формирования окружных избирательных комиссий, который завершится 14 июля. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется уже через две недели.

