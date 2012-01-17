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Выборы в парламент Казахстана. Победу одержала возглавляемая президентом страны партия

17 января 2012 10:49
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Центризбирком Казахстана подвел официальные итоги внеочередных выборов в нижнюю палату парламента.

Убедительную победу одержала партия «Нур Отан», возглавляемая президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Она получила почти 81% голосов избирателей.

Демократическая партия «Ак жол» – около 8%. Коммунистическая народная – чуть более 7%.

Таким образом, в парламент Казахстан попадают все три партии. После официальной публикации итогов президент республики объявит дату первого заседания нижней палаты парламента пятого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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