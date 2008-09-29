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Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси состоялись в первом туре по всем 110 округам

29 сентября 2008 10:37
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Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

В голосовании приняли участие более 75% избирателей республики. Руководитель ЦИК охарактеризовала прошедшие выборы как свободные, открытые и честные.

По словам Лидии Ермошиной, избирательная кампания проходила спокойно при беспрецедентно небольшом количестве жалоб. Прошедшие парламентские выборы впервые в Беларуси состоялись в первом туре. Уже известны имена всех 110 депутатов, избранных в нижнюю палату парламента четвёртого созыва:

По Брестской области: в 1-м избирательном округе избран Олег Величко, во 2-м - Лариса Богданович, в 3-м - Анна Онищук, в 4-м - Нина Федорук, в 5-м - Анатолий Ванькович, в 6-м - Светлана Пищ, в 7-м - Владимир Майсюк, в 8-м - Николай Андрейчук, в 9-м - Евгений Казимирчик, в 10-м - Владимир Зданович, в 11-м - Леонид Ковалевич, в 12-м - Александр Зозуля, в 13-м - Лариса Вершалович, в 14-м - Зинаида Мандровская, в 15-м - Константин Шевчик, в 16-м - Нина Кульша.

По Витебской области: в 17-м - Геннадий Грицкевич, в 18-м - Виктор Овчинников, в 19-м - Сергей Семашко, в 20-м - Александр Лосякин, в 21-м - Василий Байков, в 22-м - Владимир Андрейченко, в 23-м - Анфим Михалевич, в 24-м - Владимир Сковородко, в 25-м - Инна Антонова, в 26-м - Владимир Жерело, в 27-м - Владимир Адашкевич, в 28-м - Петр Южик, в 29-м - Эдуард Казуро, в 30-м - Александр Попков.

По Гомельской области: в 31-м - Александр Чикилев, в 32-м - Александр Беляев, в 33-м - Александр Шевко, в 34-м - Лариса Кузнецова, в 35-м - Татьяна Филимончик, в 36-м - Александр Шатько, в 37-м - Владимир Майоров, в 38-м - Владимир Кужанов, в 39-м - Михаил Русый, в 40-м - Владимир Батан, в 41-м - Раиса Тиханская, в 42-м - Евгений Артюшенко, в 43-м - Сергей Коноплич, в 44-м - Алла Исаченко, в 45-м - Владимир Михасев, в 46-м - Валентина Ковалева, в 47-м - Георгий Дашкевич.

По Гродненской области: в 48-м - Леонид Эльяшевич, в 49-м - Александр Антоненко, в 50-м - Сергей Маскевич, в 51-м - Марина Ремша, в 52-м - Николай Горбаченок, в 53-м - Валентина Лузина, в 54-м - Тамара Клебан, в 55-м - Михаил Орда, в 56-м - Василий Степуро, в 57-м - Филипп Богуш, в 58-м - Мечислав Костюк, в 59-м - Татьяна Голубева, в 60-м - Мария Бюрюкова. По Минской области: в 61-м - Владимир Петрович, в 62-м - Виктор Гуминский, в 63-м - Василий Гурьянов, в 64-м - Игорь Спильниченко, в 65-м - Олег Кот, в 66-м - Василий Лютиков, в 67-м - Геннадий Демидчик, в 68-м - Василий Усик, в 69-м - Анна Левицкая, в 70-м - Николай Жгун, в 71-м - Владимир Синяков, в 72-м - Елена Новик, в 73-м - Елена Диковицкая, в 74-м - Инесса Клещук, в 75-м - Евгений Оболенский, в 76-м - Анна Лаврукевич, в 77-м - Иван Богатко.

По Могилевской области: в 78-м - Елена Шамаль, в 79-м - Владимир Карпяк, в 80-м - Анатолий Глаз, в 81-м - Татьяна Осмоловская, в 82-м - Олег Сакадынец, в 83-м - Тамара Белкина, в 84-м - Владимир Василенко, в 85-м - Александр Юшкевич, в 86-м - Татьяна Исаченко, в 87-м - Евгений Мельников, в 88-м - Александр Розганов, в 89-м - Сергей Крыжевич, в 90-м - Валерий Иванов.

По городу Минску: в 91-м - Галина Юргелевич, в 92-м - Александр Высоцкий, в 93-м - Анатолий Павлович, в 94-м - Геннадий Давыдько, в 95-м - Валентина Леоненко, в 96-м - Роман Короп, в 97-м - Алексей Козлов, в 98-м - Виктор Толкачев, в 99-м - Светлана Шилова, в 100-м - Игорь Карпенко, в 101-м - Алексей Кузьмич, в 102-м - Валентина Лукашенок, в 103-м - Светлана Суховей, в 104-м - Валентина Журавская, в 105-м - Николай Самосейко, в 106-м - Галина Полянская, в 107-м - Виталий Бусько, в 108-м - Николай Казак, в 109-м - Игнатий Мисурагин, в 110-м - Тамара Щербачевич.

И хотя де-юре итоги избирательной кампании будут подведены к концу недели, де-факто уже сегодня открыта новая страница в истории белорусского парламента. Эти парламентские выборы впервые в Беларуси состоялись в первом туре. Мы попыталась обобщенный портрет нового белорусского парламентария.

Таким образом, лицо белорусского парламента осталось мужским. Женщин из 110 – 35. То есть каждое третье депутатское кресло  в Овальном зале будет занимать представительница прекрасного пола. Преемственность белорусского  парламента сохранена по классическим мировым стандартам: она составила около 30 процентов. Это означает, что каждый третий мандат будет отдан депутату не впервые.

В числе избранных депутатов чиновников различных рангов и  госслужащих будет более 50 человек. Наука, образование и культура представлены 11 парламентариями. Медиков в новом составе будет 9. Профессиональных юристов, так же как и военных, по двое. В Овальном зале теперь будет 24 представителя политических партий. К слову, представители оппозиционной партии не одержали победу ни в одном из избирательных округов. Хотя на момент голосования из 263 кандидатов 81 гражданин, (а это около 30%), являлись членами политических партий в целом и 56 - состояли в оппозиционных партиях.

Увидеть таким, обновленным, белорусский Парламент можно будет уже 25 октября. Именно на эту дату намечена  Первая сессия нового состава Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

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