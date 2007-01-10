Выборы в местные советы Беларуси проходят в нормальном режиме

Никаких нештатных ситуаций не зафиксировано, за исключением необъяснимого снятия кандидатур с предвыборной дистанции.

Как пояснила глава Центризбиркома Лидия Ермошина, без уважительной причины и по собственной инициативе выбыли кандидаты от оппозиционных политических партий.

В первый день отдали свои голоса кандидатам около 3% избирателей. Наибольшую активность проявили в Витебской области - там проголосовало почти 3,5% от общего списка. Минск традиционно характеризуется наименьшей явкой, тем не менее, и здесь уже проголосовало около двух процентов избирателей.

Общественные организации Беларуси - в центре предвыборной кампании в местные Советы депутатов. Молодежь и ветераны выступают здесь единым фронтом. Они не только выдвинули своих кандидатов и сформировали инициативные группы, но и направили представителей во все районные и большинство городских избирательных комиссий. Кроме этого, на участках будут работать и наблюдатели от этих общественных организаций.

К выборам в Советы депутатов готовился и Белорусский республиканский союз молодежи. Почти во всех городах страны созданы специальные клубы, где юношам и девушкам в игровой форме объясняют, почему их голос на выборах очень важен. Уже завтра в Минске пройдет флэш-моб. У вузов и центральных магазинов девушки раздадут буклеты и календари с призывом придти на выборы. А в пятницу на нескольких столичных дискотеках ди-джеи тоже расскажут о голосовании.