Выборы в Грузии: Люди хотят перемен, но отдают голос за стабильность, ведь улучшения есть

За несколько дней, оставшихся до возможной перестройки в грузинском парламенте, в Тбилиси, куда ни глянь, идет стройка реальная. По мнению скептиков, так действующие власти напоминают жителям города о своем участии. Но подобный мирный пиар в нынешнюю избирательную кампанию в Грузии не столь популярен.

Обсуждают другое. Например, не сбавивший обороты скандал с пытками в одной из местных тюрем. Шокирующие кадры явили миру за две недели до выборов. И это видео стоило Михаилу Саакашвили двадцати процентов народного рейтинга.

Однако и власть долго ждать контрудар не заставила. Накануне в Грузии обнародовали видеозапись, на которой видно, как один из лидеров грузинской оппозиции встречается с криминальными авторитетами. Предвыборная кампания фактически превратилась в войну компроматов.

Жители Грузии:

- Все взбунтовались, все хотят власть, много денег — вот что они хотят, а о народе они не думают.

- Возмущение, конечно же, есть, но это не значит, что человек придет к урне и отдаст голос оппозиции. Вот возмущаются-возмущаются, а потом приходят и отдают голос стабильности, ведь улучшение определенно есть.

- Все-таки народ хочет более лучшей ситуации и ждут каких-то изменений. Президент наш много обещает — на него тоже надеются, но надеются и на других. Посмотрим, пока сложно сказать.

Несмотря на солидное количество желающих попытать счастья в парламентских выборах, высший законодательный орган Грузии подавляющее большинство экспертов видит двухсубъектным. Основная борьба за места в парламенте развернется между двумя партиями — провластной - «Единое национальное движение» и оппозиционной - «Грузинская мечта». Причем, интересно, что программы конкурентов списаны как под копирку. И те, и другие собираются в первую очередь бороться с безработицей. Только у властей негативная статистика занижена, а у оппозиции — наоборот, цифры куда хуже, чем есть на самом деле.

Майя Кавтарадзе, жительница Тбилиси:

Нас в семье четверо, все безработные, хотя, я считаю, что мы еще на что-то годны: я, супруг и мои дети. Мне, конечно, хотелось бы, что-то изменить.

Майю Кавтарадзе, конечно, понять можно. Специалист с экономическим образованием сидит без работы, еще и потому, что устроиться, если тебе под сорок, в Грузии практически невозможно. А вот у Хвичи Кергие — напротив, постоянная занятость есть, но почти половина зарплаты уходит на коммуналку.

Хвича Кергие, водитель:

Жить дорого, все дорого...Каждый день вожу хлеб. В месяц где-то 300 долларов выходит. Коммуналка — я плачу где-то 120 долларов. От месяца до месяца живем — трудно. Нет чтобы для ребенка что-то сохранить...ничего нету.

Перемен в Грузии ожидают многие. Тем более что Иванишвили — не кот в политическом мешке. Миллиардер давно заходил оттуда, где ждали. Ремонтировал школы, реставрировал церкви, даже раздавал населению спутниковые тарелки, чтобы грузины смотрели его телеканал. Кстати, за такую «благотворительность» Иванишвили присудили штраф в сто миллионов долларов, якобы за подкуп электората. Но несмотря на все перипетии, по оценкам экспертов, в этот раз у грузинской оппозиции есть более чем серьезные шансы на победу.

Рамаз Сакварелидзе, политолог:

Грузинская мечта не меняет ни внешнеполитический курс, ни внутри страны, просто она обещает выполнить то, что записано в законах и Конституции. У оппозиции есть реальный шанс, у власти — два шанса, сфальсифицировать выборы либо, если люди будут протестовать, вывести на улицу полицию и войска. Дело в информации — сегодня рассказали о передислокации полиции и военных частей.

За несколько дней до выборов в Тбилиси было относительно спокойно. Журналисты по привычке ждали митингов возле филармонии, но щелкать пришлось не затворами фотоаппаратов, а семечки. Несколько листовок с ошибками в обращении к мировому сообществу и фотографиями отправленных в отставку чиновников. Да, еще молодой человек с громкими речами. Послушать пришли от силы человек 50.

Жители Грузии:

- У нас фактически диктатура под прикрытием демократии. У вас, например, какие-то вещи открыты: Лукашенко говорит: я такой. У нас же идет игра постоянная. Они нас грабят в галстуках, понимаете? Зачем грабители на улице, когда есть грабители в галстуках?

- А что оппозиция? Возьмет деньги Иванишвили — и уйдет отсюда.

А вот Магули Хизанишвили в оппозиционную «Грузинскую мечту» не верит категорически. Говорит, именно после прихода к власти Саакашвили на улицах наконец стало спокойно в любое время суток.

Магули Хизанишвили, жительница Тбилиси:

Все нормально в городе, воров нету, машину можно открытую оставить. А 10 лет назад? Ой, на каждом шагу хулиганы. Мальчик 13 лет цепь с меня снял и убежал.

Те, кто поддерживают Саакашвили, апеллируют к фактам. За последние 10 лет в Грузии действительно многое изменилось в лучшую сторону. Выросли зарплаты у госслужащих, практически искоренили коррупцию — к примеру, полицейскому взятку даже никто не попытается дать — сразу посадят.

Сосо Цискаришвили, президент клуба независимых экспертов:

Я не могу говорить, что нет поддержки у Саакашвили — конечно, есть. Это результат административного ресурса, есть, конечно, довольные. Проблема в том, что у нас нет опыта смены правительства и власти через выборы. Все три президента, которых мы избирали после разрушения СССР, теряли кресла до конца срока пребывания.

Кстати, у выборов в Грузии будут и некоторые, как говорят журналисты, фишки, не совсем понятные во многих других странах. Вот, к примеру, грузинский Центризбирком. Расположенный не то что на окраине — на выезде из Тбилиси. Прямо возле трассы. Это чтобы тем, кто захочет шуметь и махать флагами, было максимально сложно до ЦИКа добраться. Любопытно еще и то, что нынешние выборы назначены не как обычно — на воскресенье, а на понедельник. И политологи, да и не только, видят в таком расписании свой скрытый смысл.

Кахи Кахишвили, руководитель Центра исследований политтехнологий:

В понедельник выборы, потому что у нашего руководства богатая фантазия. Возможность голосовать у граждан Грузии за рубежом нулевая. В Грузии выходной — за границей не выходной. Доказывает отношение к гражданам.

Не учли одного — или случайность не случайность. 1 октября — в день выборов в Грузии еще и отмечают День святого Бидзины. По расхожему мнению, именно в именины Михаил Саакашвили намерен нанести удар по амбициям своего главного соперника Бидзины Иванишвили. А вот еще одну подножку организовали заранее. Причем, не политикам, а журналистам. Освещать грядущие выборы репортерам будет гораздо сложнее.

Звиад Коридзе, председатель Cовета "Хартии журналистской этики Грузии":

Вдруг за неделю до выборов ЦИК решил придумать новые ограничения. Запрещено снимать кабину. Внешний вид кабины. Не то, что он делает — нельзя кабину! Катастрофа! Были случаи, где видели, как в кабину заходит сразу 5 человек.

Таких кадров ни Звиад, ни его коллеги без последствий для себя на нынешних выборах уже не сделают. Если раньше традиционно нельзя было снимать внутри кабины и списки с паспортными данными избирателей, в ближайший день голосования ограничений станет значительно больше.

Звиад Коридзе, председатель Cовета "Хартии журналистской этики Грузии":

Если выйдешь из зоны прессы и зайдешь на участок — можешь снимать не больше 10 минут, а если выйдешь — не зайдешь назад.

Майя Панджикидзе, пресс-спикер коалиции «Грузинская мечта»:

Ударов будет много, все готовы...На акции 29-го мы скажем избирателям, как себя вести, чтобы все было хорошо 1-го октября.