Выборы в Гондурасе по предварительным данным выиграл Порфирио Лобо

В то же время в Уругвае президентом стал левый политик – бывший лидер партизанских формирований – Хосе Мухика.
В белорусской столице проходят переговоры Председателя Совета министров Италии и Президента Беларуси Александра Лукашенко в формате один на один <font color="#FF0000"> [5 фото] </font>
По разным оценкам она составила около 30%.
В Вашингтоне и Лондоне уже назвали планы Тегерана вызовом международному сообществу.
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