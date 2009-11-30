Выборы в Гондурасе по предварительным данным выиграл Порфирио Лобо

Он лидер правой Национальной партии. Свергнутый президент страны лидер левой Либеральной партии Мануэль Селайя легитимность выборов не признал.

В то же время в Уругвае президентом стал левый политик – бывший лидер партизанских формирований – Хосе Мухика.