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Выборы в Гондурасе по предварительным данным выиграл Порфирио Лобо

30 ноября 2009 15:39
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Он лидер правой Национальной партии. Свергнутый президент страны лидер левой Либеральной партии Мануэль Селайя легитимность выборов не признал.

В то же время в Уругвае президентом стал левый политик – бывший лидер партизанских формирований – Хосе Мухика.

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