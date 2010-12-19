Выборы в Беларуси были признаны состоявшимися уже в 14 часов

В соответствии с белорусским законодательством, выборы признаются состоявшимися, если в них участвовали более половины от списочного состава избирателей. По данным ЦИК на 18 часов, свой голос на выборах отдали более 75% граждан страны.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

По состоянию на 14.00 мы получили информацию, что выборы в Республики Беларусь состоялись. Выборы проходят спокойно, активность избирателей большая. Люди постоянно звонят в избирательные комиссии с просьбой организовать голосование на дому.

Выборы обсуждают и эксперты.

Юрий Царик, руководитель Белорусской группы развития, политолог:

Около 66% — это мощный хороший результат, учитывая то, что фактически прошло чуть больше половины дня. Это значит, что очень активно граждане идут голосовать, и это еще раз подтверждает огромный интерес общества к нынешней избирательной кампании. И эксперты и международные наблюдатели соглашаются во мнении, что, во-первых, очень демократично проходит кампания, во-вторых, организована на очень высоком уровне. Для граждан созданы наилучшие условия для того, чтобы высказать свое мнение, для того, чтобы отдать свой голос.

Такая конструктивная творческая атмосфера, которая царит в инфоцентре, вполне отражает реальное положение дел и в мире в целом. Я думаю, что на международной арене отношение к данной избирательной кампании будет положительным.

За выборами Президента Беларуси следят и международные наблюдатели. Почти половина из них представляют миссию ОБСЕ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тюрмер Дюла, международный независимый наблюдатель (Венгрия):

Республика Беларусь имеет очень хороший избирательный закон, и этот закон соблюдается везде. Мне очень нравится система подбора избирательных комиссий — в Венгрии они, например, назначаются государственными органами а у вас выдвигаются местными коллективами. Это уже дает определенный элемент демократичности.

Хуберт Горбах, международный независимый наблюдатель (Австрия):

То, что я видел своими глазами сегодня, вызывает у меня только позитивные оценки. Все прекрасно организовано. На основании того, что я могу увидеть сам, мне кажется, что Беларусь в последнее время сделала существенные шаги вперед.

Казимира Прунскене, международный независимый наблюдатель (Литва):

Не заметила каких-то отклонений, нарушений. Ходят со спокойными лицами, уверенные, даже детей с собой приводят.