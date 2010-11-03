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Выборы в Беларуси: 3 ноября завершается формирование участковых комиссий

03 ноября 2010 14:56
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По всей республике их будет 6 346. В каждую могут входить от 5 до 19 человек.

Причем, не менее одной трети мест в избиркомах должны занять представители партий и общественных объединений, не более одной трети — госслужащие.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Именно на эти избирательные комиссии ложится основная работа по организации голосования и подсчету результатов выборов. Участковые избирательные комиссии — это те комиссии, которые непосредственно работают с избирателями. Они оборудуют участки для голосования, оповещают избирателей о времени и месте голосования, выдают бюллетени и потом подсчитывают бюллетени и подсчитывают результаты. Поэтому очень важно, чтобы в эти комиссии вошли наиболее авторитетные и ответственные граждане.

Формула избирательного участка – не менее 20 и не более трех тысяч человек

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