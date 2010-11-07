Выборы в Азербайджане: национальные особенности избирательной кампании

Во втором по величине городе Азербайджана — Гяндже — последняя предвыборная встреча с избирателями. В этом округе 4 кандидата в депутаты парламента. Но большинство уже определились, кого именно поддержат в день голосования.

Доверие гянджанцев Ханлар Фатиев завоевал еще задолго до выборов. Отремонтированы гостиница и детский садик. Да и в городе наконец появился футбол. Команда Гянджи вот-вот будет в числе фаворитов Азербайджана. Но главное, о чем помнят избиратели, произошло в 2007-м. Новый руководитель тогда законсервированного Гянджинского автомобильного завода -— Ханлар Фатиев — начинает тесное сотрудничество с белорусскими МАЗом и МТЗ. На предприятии появляются сотни рабочих мест.

Ханлар Фатиев, кандидат в депутаты Парламента Республики Азербайджан от правящей партии «Новый Азербайджан»:

Очень многие не верили — как в Беларуси, так и в Азербайджане — что у нас что-то получится. Но результат налицо. Сегодня товарооборот между Гянджинским автомобильным заводом и белорусскими предприятиями превышает 100 миллионов долларов. Сыграло ли роль то, что наша правящая партия выдвинула мою кандидатуру в депутаты от Гянджинского округа — наверное, сыграло. Гянджинский автомобильный завод — одно из крупных предприятий Азербайджана.

Социальное развитие регионов не-нефтяного сектора, повышение зарплат и пенсий — на это направлен политический курс станы. И эти пункты указаны в программе кандидатов от правящей партии. А тому, что говорят агитки, в Азербайджане привыкли верить с учетом динамики развития экономики. За последние 5 лет бюджет страны вырос в 5 раз.

Оппоненты у правящей партии, безусловно, есть. В нынешних парламентских выборах принимают участие порядка 5 тысяч кандидатов. Но, по прогнозам экспертов, их шансы на фоне усилившейся за последние пять лет правящей элиты — иллюзия. Портреты национального лидера — Гейдара Алиева — в Баку повсюду. И последователь политики отца не обманул ожидания избирателей.

По итогам прошлых парламентских выборов депутатами стали 65 ее представителей. На этот раз партия рассчитывает на больший успех. И, в первую очередь, на объективность зарубежных наблюдателей. Абсолютная победа, а соответственно — полное доверие избирателей — настораживает. Как настораживало и ранее.

Али Ахмадов, первый заместитель председателя правящей партии «Новый Азербайджан»:

Иногда они в какой-то степени подходят к выборам в Азербайджане предвзято. Иногда мы видим необъективность в оценках результатов и в целом предвыборной ситуации в Азербайджане. Мы предъявляем претензии к отчетам, иногда даже спорим по некоторым конкретным их замечаниям.

В свою очередь наблюдатели от ОБСЕ приехали задолго до начала голосования. И уже успели опубликовать первый отчет.

Янес Ленарчич, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ:

Мы описали в отчете происходящую ситуацию функционирования выборной власти, коснулись вопроса свободы собраний, были некоторые проблемы в процессе регистрации кандидатов — все это в первом отчете. Все остальное мы опубликуем после выборов.

Что собой представляет участок для голосования в Азербайджане, объясняет председатель. Прозрачные опломбированные урны, вскрыть которые без ножниц никак не получится. И нововведение прошлой избирательной кампании, ставшее тенденцией — специальный раствор, которым смачивают пальцы избирателю.

Гюльнар Алекперова, председатель избирательного участка Хатаинского округа Баку (Азербайджан):

Ультрафиолет показывает, что этот человек уже голосовал. И еще раз проголосовать не сможет. Также у нас есть вебкамеры на каждом участке. И за ходом выборов можно наблюдать в интернете.

За ходом избирательной кампании наблюдают порядка 1000 местных и зарубежных наблюдателей. Для сравнения: на выборы российского президента в 2008 году было приглашено меньше сотни.

Вадим Попов, наблюдатель за проведением парламентских выборов в Азербайджане (Беларусь):

Законодательства наши похожи, но отменен порог явки избирателей: про любом количестве избирателей побеждает тот, кто набрал больше голосов.

Результаты голосования станут известны ночью. Каким бы ни был результат, в честности и прозрачности выбора здесь уверены. Об этом говорят хотя бы данные по явке. Около 30% азербайджанцев пришли на избирательные участки еще до обеда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». .