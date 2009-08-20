Прямой эфир

Выборы в Афганистане проходят при низкой явке

20 августа 2009 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Люди опасаются идти на избирательные участки из-за активизации талибов. За первый час голосования в столице прогремели сразу семь взрывов.

Устройства были заложены в мусорных пакетах у мест проведения выборов. Кроме того, вооруженные боевики захватили избирательный участок на юге Кабула. Атака была отбита. Власти призывают жителей не поддаваться панике.

Напомним, за высший пост борются более 30 кандидатов, в их числе – нынешний глава государства Хамид Карзай. Его считают фаворитом гонки. Последние опросы показывают, что за него готовы проголосовать до трети избирателей. Первые предварительные итоги президентских выборов будут известны 3 сентября.

Другие новости рубрики

Все новости
20 августа 2009 09:21

В Афганистане проходят выборы президента страны

19 августа 2009 11:59

Министр обороны Тайваня и генсекретарь Кабинета министров подали в отставку

19 августа 2009 11:41

Временное правительство Гондураса разорвало дипотношения с Аргентиной