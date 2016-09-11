Выборы состоялись во всех 110 избирательных округах – Центризбирком

Новости Беларуси. Во Дворце Республики в режиме нон-стоп работает информационный центр, в который поступают последние данные о том, как голосовала страна. Именно это и самые последние данные мы узнаем у Юлии Бешановой. Она выходит на прямую связь со студией программы «Неделя» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Мы продолжаем рассказывать о ходе выборов в нижнюю палату парламента из эпицентра событий, из Дворца Республики. Напомню, именно сюда стекается вся информация о ходе голосования со всей страны. Буквально полчаса назад завершилась очередная пресс-конференция с участием главы Центризбиркома Лидией Ермошиной. Конференция прошла уже после закрытия избирательных участков, поэтому с нами поделились предварительными итогами голосования. В данный момент избирательные комиссии заняты подсчетом голосов.

Главная новость на эту минуту – выборы состоялись во всех 110 избирательных округах. В голосовании приняло участие почти 5 тысяч человек – это по всей стране. Самая высокая явка зафиксирована в Витебской области. В целом Лидия Ермошина прогнозирует явку на уровне 70%.

Весь день здесь, в информационном центре, работали наблюдатели. Всего на парламентских выборах аккредитовано 825 международных наблюдателей. В целом, нынешнюю парламентскую кампанию в Беларуси эксперты уже успели назвать образцова-показательной.

Политологи здесь, в центре, не только получали актуальную информацию, но анализировали ее на круглых столах, на дискуссионных площадках и сразу делились с журналистами.

Петр Петровский, политолог:

У нас формируется уже настоящее, качественное политическое поле, где формируются системные политические силы (как политические партии, так и общественные объединения), которые достойно показывают себя на политическом поле, в политических кампаниях. Да, это идет эволюционно. Может, это идет медленно. Но мы видим тот факт, что радикальные лозунги, популистские лозунги отходят в маргинальный сегмент. А все большую силу набирает именно профессиональная политика, которая может вырасти в хорошую, в будущем качественную, высокую политику в нашей стране.

Юлия Бешанова, СТВ:

На пресс-коференции Лидия Ермошина подчеркнула: выборы прошли очень спокойно, и в целом она удовлетворена тем, как прошел последний день голосования. Скандалов не зафиксировано, не отмечалось и грубого нарушения общественного порядка. В комиссии поступило порядка 200 жалоб, но серьезных нарушений не зафиксировано. В Центризбирком обращались даже по незначительным вопросам. Нам рассказали, что, например, даже уточняли время для домашнего голосования. К слову, поступило несколько жалоб и от наблюдателей. Все они направлены в избирательные комиссии для подробного разбирательства.

Мы продолжаем работать в информационном центре Центризбиркома. Заключительная пресс-конференция с предварительными итогами голосования состоится уже в полночь.