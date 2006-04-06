Выборы проведены в строгом соответствии с Конституцией страны

Обеспечивая правопорядок во время выборов, прокуратура осуществляла надзор за исполнением закона.

Около 600 человек привлечено к административной ответственности за нарушения закона Беларуси о проведении массовых мероприятий во время президентских выборов. Об этом Президенту страны доложил генеральный прокурор Петр Миклашевич.

В ходе доклада генеральный прокурор сообщил Александру Лукашенко о выполнении Государственной Программы по усилению борьбы с коррупцией, а также о снижении уровня преступности в стране в целом. Как отметил генеральный прокурор, выборы проведены в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, национальным законодательством о выборах, а также принципами и нормами международного права. Волеизъявление граждан было свободным на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

За этот период в органы прокуратуры поступил ряд жалоб. По словам Петра Миклашевича, все они разрешены. Установлены несущественные нарушения избирательного законодательства. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Что касается обеспечения безопасности граждан, то около 600 человек привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий. Позиция прокуратуры была однозначной - все нарушители закона должны быть привлечены к ответственности, а массовые мероприятия и в период выборной кампании должны проводиться в строгом соответствии с законом.

В целях обеспечения правопорядка в ходе подготовки и проведения выборов Прокуратурой Республики Беларусь в рамках предоставленных полномочий был осуществлен комплекс организационных и практических мероприятий. По результатам надзора за исполнением законодательства прокурорами вынесено 75 актов реагирования, в том числе 33 постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях, 32 официальных предупреждения о недопустимости нарушения законодательства, возбуждено 6 уголовных дел. Глава государства положительно оценил действия прокуратуры по обеспечению законности в период избирательной кампании.

Генеральный прокурор также проинформировал президента о результатах борьбы с преступностью и укреплению правопорядка в стране по итогам первого квартала 2006 года. Отмечалось, что прокуратура усилила работу по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Принятые меры позволили снизить общее количество преступных посягательств на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 11,8% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе на 20,5% - разбоев, на 20,2% - грабежей. Глава государства указал на необходимость принятия прокуратурой мер по сохранению и в дальнейшем тенденции снижения уровня преступности.

Петр Миклашевич доложил о ходе выполнения Государственной программы по усилению борьбы с коррупцией на 2002-2006 годы. Было отмечено, что предусмотренные программой мероприятия реализованы правоохранительными и иными государственными органами в полном объеме и в установленные сроки. Выработана система мер, направленных на предупреждение, своевременное выявление и пресечение коррупционных правонарушений в различных отраслях экономики, повышение качества предварительного расследования и максимальное возмещение причиненного ущерба по уголовным делам коррупционной направленности. Это позволило снизить уровень коррупционных проявлений. Генеральный прокурор внес предложение о необходимости разработки Государственной программы по усилению борьбы с коррупцией на 2007-2010 годы. Учитывая актуальность этого вопроса и необходимость комплексного и системного решения имеющихся проблем в сфере борьбы с коррупцией, Александр Лукашенко одобрил данное предложение. Он поручил прокуратуре совместно с правоохранительными и иными госорганами разработать проект такой программы и внести его в установленном порядке на рассмотрение главы государства.

Президент также проинформирован о ходе предварительного расследования и результатах судебного рассмотрения уголовных дел, находящихся на контроле у главы государства.