Около трех часов длилась пресс-конференция Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прошедшая 20 марта во Дворце Республики. В ходе ее главе государства было задано более 30 вопросов.

В пресс-конференции приняли участие свыше 500 белорусских и иностранных журналистов, при этом большинство из них были именно представителями зарубежных СМИ. Мероприятие освещали около 70 телеканалов мира.

Учитывая тот факт, что пресс-конференция состоялась по случаю прошедших президентских выборов, на ней присутствовали около 300 международных и внутренних наблюдателей, руководители государственных органов, представители общественных организаций, дипломатический корпус. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Журналистов интересовало мнение белорусского лидера относительно прошедшей избирательной кампании, поведения оппонентов власти, их высказываний и действий. Звучали вопросы, касающиеся перспектив развития отношений Беларуси с Россией, Украиной, Грузией, Китаем, Евросоюзом и США, крупными международными организациями. Поднималась тематика геополитической ситуации, сложившейся в мире, актуальных проблем международной повестки дня.

В своем кратком обращении к представителям масс-медиа, Александр Лукашенко заявил: <Революция, о которой так много говорили, а кое-кто готовил ее, в Беларуси провалилась. Иначе и быть не могло>.

По его словам, президентские выборы прошли в строгом соответствии с Конституцией, честно, демократично. <Наш народ самостоятельно сделал свой выбор, - подчеркнул глава государства. - Это яркая и бесспорная победа силы духа, национального достоинства и самоуважения белорусского народа>.

<Несмотря на откровенный иностранный диктат, колоссальное давление извне, нас не удалось сломить>, - отметил президент. Напротив, добавил он, этим достигнут совершенно обратный эффект.

<Президентские выборы завершены. Но хочу откровенно сказать об особенности нынешней кампании. Такого беспрецедентного внешнего давления и агрессивного антинародного поведения так называемой оппозиции новейшая история Беларуси еще не знала. В этом я вижу высшую степень неуважения к собственному народу, к его праву на самостоятельный выбор>, - сказал глава государства.

<Но, с другой стороны, это давление извне и изнутри способствовало тому, что мы получили такой ошеломляющий результат, поддержку абсолютного большинства белорусского народа, и именно в этом <момент истины>, - добавил Александр Лукашенко.

Президент убежден, что белорусский народ - нация, которой нельзя управлять извне, на нее бессмысленно давить. <Итоги голосования это показали со всей очевидностью>, - сказал он.<Важно, что граждане Беларуси не просто проголосовали за действующего президента. Главное - абсолютное большинство поддержало политический курс построения сильной, процветающей страны, государства для народа>, - заявил Александр Лукашенко.

Президент пообещал сделать все, чтобы белорусский народ не пожалел о своем выборе. <Люди высказались за дальнейшее укрепление общественно-политической стабильности и устойчивое социально-экономическое развитие. Хочу заверить - сделаю все, чтобы вы о своем выборе не пожалели>, - заявил белорусский лидер.

<Главная задача этого пятилетия - построить государство для народа, для человека, сделать так, чтобы это реально почувствовал каждый>, - считает Александр Лукашенко.

<Мы определили, что надо сделать в ближайшее время. Об этом было сказано на Всебелорусском народном собрании. И мы обязательно это сделаем. Наши планы амбициозны, но мы уже доказали, что можем брать такие высоты>, - подчеркнул он.

<Конечно, пока живем не так богато, как хотелось бы. Но это вопрос времени и нашего труда. Динамика экономического развития последних лет, трудолюбие, целеустремленность наших людей дают уверенность в том, что благосостояние белорусских семей поднимется до среднеевропейского уровня>, - констатировал Александр Лукашенко.

При этом президент подтвердил, что не намерен ломать провозглашенный в Беларуси курс. <В этом нет необходимости. Мы будем идти избранным курсом, потому что он принес нам определенные положительные результаты, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Шлифовка и корректировка - да, будут. Цели поставлены, и если мы их достигнем и выполним программу, намеченную третьим Всебелорусским народным собранием на пять лет, вы не узнаете республику. А мы эту программу выполним, и Беларусь будет прекрасной, цветущей страной>.

Говоря о предстоящих планах, президент отметил, что дальнейшее строительство Союзного государства является стратегической задачей, а братская Россия - важнейшим нашим партнером.Президент, отвечая на вопросы, заявил, что если в союзном строительстве и имеет место торможение, то не по вине белорусской стороны.<Любой союз должен быть долговечным. А будет он долговечным, если его строить на принципах, которые выстраданы жизнью. Принципы строительства Союзного государства определены, и главный из них - равноправие. Если Россия из этого будет исходить, то к нашему союзу присоединятся и те, кто этого очень хочет. Но мы здесь должны действовать аккуратно и корректно, не с позиций <меньший-больший>, <старший-младший>, - убежден белорусский лидер.

По его словам, <если россияне очень заинтересованы придать большую динамику, надо расширить число участников этого процесса. Надо процесс строительства Союзного государства от диалога двух президентов, двух правительств перенести на более широкий круг людей. Подключиться должны и парламентарии, и общественность>.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на международной арене Беларусь продолжит проводить миролюбивую многовекторную внешнюю политику, укреплять добрососедские отношения с другими государствами. <Беларусь никогда никому не угрожала. Но свою независимость, национальные интересы мы будем отстаивать всеми цивилизованными средствами>, - сказал Александр Лукашенко.

<Мы готовы к равноправному, подчеркиваю, к равноправному политическому диалогу со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами и странами Европейского союза>, - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко при этом добавил, что <мы будем развивать наши отношения с руководством ЕС так, как они этого захотят. Это зависит не от нас>. <Мы бы хотели, чтобы в Евросоюзе внимательно и аккуратно относились к белорусскому народу и видели в нем своего партнера>, - заявил президент.

По его словам, страны ЕС имеют интерес к развитию сотрудничества с Беларусью в экономической сфере. Кроме того, за один год было три случая, когда на белорусской границе были задержаны ядерные компоненты при попытках вывезти их в Западную Европу. Сейчас в стране находится, по некоторым оценкам, до 150 тыс. нелегальных мигрантов, которые <закрыты> на границе и не имеют возможности попасть на Запад. <Зачем же душить Беларусь? За то, что мы нормально защищаем вас?> - задал вопрос глава государства.

Причина давления Запада на нашу страну, по мнению Александра Лукашенко, в том, что Беларусь стала препятствием на пути создания монополярного мира.

<Нападки на Лукашенко объясняются не тем, что он диктатор или не ту систему выстроил (пусть американцы посмотрят на другие государства, где системы вообще не вяжутся с их демократическими стандартами), - сказал президент. - Все дело в том, что Беларусь сорвала планы насчет балто-черноморско-каспийской дуги>.

Противники многополярного мира хотят <отрубить> Россию от Европы. <Еще в начале моего президентства мне предлагали эту идею, деньги за это платили - мы ни копейки не взяли, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы помните ту мою фразу: <Я дружбой с русскими не торгую>. Мы разорвали эту цепь, мы не замкнули эту дугу>.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь не боится <международной изоляции>. Результаты президентских выборов - это воля народа. И если зарубежные политики уважают белорусский народ, о чем они всегда говорят, то изменят свою политику по отношению к нашей стране и признают выборы.

Он напомнил, что Беларусь находится в сердце Европы. Более 100 млн.т грузов ежегодно проходит по территории республики транзитом. Для европейцев никогда здесь не было проблем. Беларусь всегда была островком мира и стабильности, и мы это сохраним, подчеркнул Александр Лукашенко. Сегодня белорусская экономика интегрирована в европейскую экономику достаточно сильно, что неминуемо делает попытки изоляции Беларуси губительными для экономик стран-партнеров из ЕС.

Президент Беларуси уверен в хороших перспективах развития взаимоотношений с Украиной. <Я лично всегда относился с большой любовью и уважением к Украине, - отметил глава государства. - Даже подтекстом не должно звучать, что Президент Беларуси плохо относится к этой стране>. Никогда не удастся разорвать братские узы между Беларусью, Россией и Украиной, добавил Александр Лукашенко.В качестве позитивного примера плодотворного сотрудничества Александр Лукашенко назвал значительное увеличение товарооборота между Беларусью и Украиной. По словам президента, за прошлый год он достиг почти $2 млрд.

Глава государства считает важным укрепление отношений между двумя странами на всех уровнях. <Когда в Украине проходит уборочная страда, то мы перебрасываем комбайны не к себе на север, в Витебскую область, а в Житомир, Чернигов, на Киевщину. Особенность белорусского народа в глубочайшем его интернационализме>, - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил также, что Беларусь гордится своими отношениями с Россией, Китаем, Индией, ближневосточными государствами. По потенциалу, в том числе экономическому, и по количеству населения - <это больше, чем половина мира, это почти весь мир>, подчеркнул президент. <Да и Европа - это второй партнер по объему товарооборота, так что говорить о какой-то изоляции Беларуси смешно>, - сказал глава государства.

Александр Лукашенко особо отметил добрые отношения, сложившиеся между Беларусью и Китаем. <У нас семимильными шагами растет товарооборот>, - подчеркнул он и добавил, что в ближайшей перспективе наша страна намерена довести объем взаимной торговли с Китаем до $2 млрд. <Это будет очень большая победа>, - убежден президент.Глава государства констатировал отсутствие проблем между Беларусью и Китаем в области политики и дипломатии. <У нас одинаковая позиция на международной арене, мы всегда чувствуем поддержку Китая и, соответственно, отвечаем тем же китайскому народу и руководству этой страны>, - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко высказал слова благодарности проживающим за границей соотечественникам, а также зарубежным гражданам за колоссальную поддержку. Глава государства отметил: <В последние месяцы в адрес президента и Беларуси поступило огромное количество писем, телеграмм, звонков от наших соотечественников, зарубежных граждан из всех уголков планеты со словами поддержки. Особенно много, просто лавина телеграмм, пришла из нашей братской России, от наших соседей - украинцев, поляков, литовцев, латышей, жителей стран Европы. Удивительно много телеграмм было из США, Австралии, даже из тех государств, в которых не живут белорусы. В них высказывается колоссальная поддержка нам, белорусам. Спасибо, что вы были с нами. Мы вас не подведем>.

Глава государства подчеркнул: <Самостоятельная политика нашего государства нравится далеко не всем. Но белорусский народ не привык лакействовать перед сильными мирами сего. Вирусами <цветных революций> поражаются ослабленные страны, в которых власть погрязла в коррупции и глуха к людским заботам. У Беларуси крепкий иммунитет. В его основе - эффективная власть, сильная социальная политика и динамичная экономика, работающая не на отдельных олигархов, а на благо всего народа>.

В завершение пресс-конференции Александр Лукашенко отметил открытый и принципиальный характер состоявшейся встречи с журналистами.<Никогда за более чем 10 лет не было случая, чтобы я вышел к журналистам или к народу и попытался юлить и говорить неправду, даже если мне это было в ущерб. Я никогда не уходил от сложных, серьезных вопросов, всегда отвечал на них честно и откровенно>, - подчеркнул президент.<Моя политика - это политика справедливости, искренности. Не только во взаимоотношениях с людьми, но и во взаимоотношениях с государствами>, - заключил Александр Лукашенко.