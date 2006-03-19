Выборы президента в Беларуси состоялись!

По состоянию на 12 часов в голосовании приняли участие более половины избирателей. Об этом заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик. Выборы-2006 в Беларуси беспрецедентны по количеству наблюдателей. За политической кампанией следят более 30 тысяч внутренних и около 1.300 международных экспертов. Мнение об избирательной кампании они формируют во время посещения участков для голосования и непосредственного общения с белорусскими избирателями. Наблюдатели отмечают, что голосование проходит в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. А стабильная социально-экономическая обстановка в Беларуси служит основанием для того, чтобы выборы прошли спокойно.