Выборы Президента Беларуси в прямом эфире телеканала СТВ

Гульсара Нуржанова, режиссер дирекции информационного вещания СТВ:
В Малом зале будут проходить пресс-конференции. И у нас будет техническая возможность выдавать их прямо в эфир. Таким образом, телезрители получат самую свежую информацию.
Кроме этого, наши корреспонденты будут выходить в прямой эфир и непосредственно из Центризбиркома. Предусмотрены эксклюзивные комментарии, что называется, из первых уст о ходе подсчета голосов.
Прямые включения из этих точек на кнопке «СТВ» будут регулярными и по мере поступления самой свежей информации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».