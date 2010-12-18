Выборы Президента Беларуси в прямом эфире телеканала СТВ

В информационном центре ЦИК аккредитовалась почти тысяча журналистов. А значит, предполагается как минимум две большие информационные площадки. Первая предназначена для озвучивания поступающих официальных данных, а на второй развернется кулуарное общение экспертов. Так вот, попасть в эту гущу событий можно через прямые эфиры СТВ.

Гульсара Нуржанова, режиссер дирекции информационного вещания СТВ:

В Малом зале будут проходить пресс-конференции. И у нас будет техническая возможность выдавать их прямо в эфир. Таким образом, телезрители получат самую свежую информацию.

Кроме этого, наши корреспонденты будут выходить в прямой эфир и непосредственно из Центризбиркома. Предусмотрены эксклюзивные комментарии, что называется, из первых уст о ходе подсчета голосов.

Прямые включения из этих точек на кнопке «СТВ» будут регулярными и по мере поступления самой свежей информации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».