Выборы президента Беларуси были свободными и транспарентными

Такой вывод основывается исключительно на собранных краткосрочными и долгосрочными наблюдателями фактах и сведениях. Об этом заявил белорусским и иностранным журналистам на пресс-конференции по итогам выборов руководитель миссии наблюдателей от СНГ - исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло. Владимир Рушайло отметил, что выборы прошли в соответствии с нормами действующего в стране избирательного законодательства и при высокой активности избирателей. Вместе с тем, наблюдатели от СНГ отметили, что свой выбор наши граждане делали при беспрецедентном внешнем давлении. А угрозы экономических санкций и политической изоляции со стороны Америки и некоторых стран Евросоюза следует расценивать как вмешательство в избирательный процесс. Владимир Рушайло подчеркнул, что наблюдатели от СНГ считают данные действия противоречащими существующим в мире нормам.