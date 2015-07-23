Выборы Президента Беларуси-2015: расписаться в подписных листах в Минске можно более чем в 10 точках

Новости Беларуси. Избирательная кампания по выборам Президента Беларуси стремительно набирает обороты. 23 июля по всей стране стартовал активный этап – сбор подписей за выдвижение в кандидаты на главный пост в государстве. На него претендуют восемь человек. Их сторонники в лице инициативных групп ведут активную работу с населением и собирают подписи.

Кроме квартирных обходов проводятся и пикеты. Так, в Минске более 10 точек, где можно проявить гражданскую сознательность и расписаться в одном из подписных листов. Главное, чтобы при себе был паспорт.

Дмитрий Федулов, член инициативной группы по сбору подписей:

Люди активно подходят, интересуются, что происходит. Обстановка достаточно доброжелательная. Задают вопрос более общие: можно ли подписаться и нужен ли паспорт (самый главный вопрос).

Сбор подписей продлится до 21 августа включительно. К этому моменту выдвиженец должен заручиться поддержкой не менее 100 тысяч белорусов. И тогда, согласно Избирательному кодексу, он может участвовать непосредственно в президентской гонке, финиш которой назначен на 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.