Выборы Президента Беларуси-2015: продолжается самый жаркий период для кандидатов – агитация

Новости Беларуси. В предвыборном ритме. Самый жаркий период для кандидатов в Президенты Беларуси продолжается. По всей стране проходят пикеты, где каждый может познакомиться с программой и планами участников главной политической гонки. В это же время идет и подготовка избирательных участков. За происходящим следят международные эксперты.

Дмитрий Мазарчук, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 57 Октябрьского района Минска:

Граждане, впервые участвующие в выборах, получат открытку за подписью председателя Центральной комиссии по выборам Лидии Михайловны Ермошиной.

Каждому молодому избирателю – вот такой небольшой подарок. Впрочем, новшество это далеко не единственное. К примеру, по всей Беларуси созданы все условия для слабовидящих. Лупа, а на некоторых участках еще и материалы, написанные шрифтом Брайля, и трафареты. Практика новая, но она еще раз подчеркивает: всем избирателям предоставлены равные возможности, – отмечает Дмитрий Мазарчук.

Для него это вторая избирательная кампания. Сейчас в комиссиях, без преувеличения, «кипит» работа. Ведь только на этом минском участке – более 700 избирателей.

Дмитрий Мазарчук, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 57 Октябрьского района Минска:

Первый этап работы комиссии сводится, прежде всего, к составлению списка граждан, имеющих право участвовать в выборах. Начиная с минувшей субботы, граждане имеют возможность ознакомиться с составленным списком избирателей, убедиться в том, что информация, имеющаяся в нем, достоверная.

Тем временем в самом северном регионе Беларуси, на Витебщене, свои ноу-хау. Всего же в Витебской области образовано без малого 850 избирательных участков.

Ольга Сивцова, заместитель председателя участковой избирательной комиссии участка для голосования № 52 первомайского района Витебска:

Уведомления по квартирам уже разнесены, документация готова, наблюдатели регистрируются. Комиссия уже работает.

Пикеты по-прежнему проходят по всей стране. Такой «прямой диалог» уже оценили все белорусы.

Антон Парфенчик, участник пикета в поддержку кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

Это важная форма обратной связи. Люди подходят, интересуются, узнают, когда следует прийти на выборы. Помимо самой агитации они узнают, когда можно будет проголосовать в порядке досрочного голосования. Также у нас есть специальная книга, где они могут оставить свои предложения.

Вадим Тачкин, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Николая Улаховича:

Приходит человек, задает абсолютно любые вопросы и также получает ответы. После этого он формирует какое-то мнение и среди членов семьи, родственников его распространяет. Здесь только прямой контакт дает такой результат.

Мониторинг проходящей избирательной кампании по-прежнему проводят международные эксперты. Всего полтысячи человек. От Совета Европы и Содружества. В центре внимания – территориальные и участковые комиссии. 27 сентября наблюдатели от СНГ – на Брестчине. Завтра посещать будут Малоритский и Каменецкий районы.

Мурат Ташибаев, международный наблюдатель от миссии СНГ (Казахстан):

Общая картина на сегодняшний день складывается весьма и весьма хорошая, в организационном плане никаких замечаний у нас не имеется.

Кстати, интерес к избирательной кампании возрастает и среди белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы:

11 числа принимаем участие в выборах, потому что мы являемся гражданами Республики Беларусь. Насколько это важно? Это будущее нашей страны.

Всей семьей идем. В принципе, на сегодняшний момент, если посмотреть, это оплот стабильности.

Самые актуальные вопросы – это то, что касается нашей жизни: социальные вопросы, вопросы медицинского обеспечения, образования. Детям, внукам нашим.