Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси назначены на 28 сентября

Уже 25 июня Центризбирком соберется на первое заседание, где в том числе обсудят и план проведения выборов в Совет Республики – эта кампания начнется 14 июля.





В целом, можно сказать, что правила игры не изменились. Правда в нынешней избирательной компании есть и новшества. В частности, если депутат финансируется из-за границы, его не зарегистрируют или снимут с предвыборной гонки. Это, в общем-то, запрещалось и ранее, но требовался факт повторного нарушения. Теперь норма закреплена избирательным кодексом. Кроме того, несколько упорядочено и ведение самой предвыборной агитации.





Что касается наблюдателей, как иностранных, так и внутренних, то и здесь существенных изменений не произошло. Ожидается прибытие двух крупных миссий: представителей ОБСЕ и стран СНГ. Количество наблюдателей в нынешней политкампании ограничено не будет. В этот раз будет продолжена и практика включения в состав ЦИК по одному представителю политических партий, которые выдвинули своего кандидата. Соответствующий Декрет подписал сегодня глава государства.





Дата выборов в парламент определена не случайно. Ее посчитали оптимально благоприятной. Для того, чтобы выборы состоялись на участки должны прийти более 50% граждан, по каждому округу. Победит тот, за кого будет отдана большая часть голосов.





Ожидается, что парламентские выборы обойдутся стране в более чем в 24,5 миллиарда рублей. При этом явка избирателей прогнозируется довольно высокой.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Первым этапом избирательной кампании, которая стартовала сегодня, станет создание окружных комиссий.