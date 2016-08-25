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Выборы членов Совета Республики Национального собрания начались 25 августа в Беларуси

25 августа 2016 10:33
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Новости Беларуси. Выборы членов Совета Республики Национального собрания начались 25 августа в Беларуси. Они продлятся по 13 сентября включительно.

Дата названа не случайно. Выборы должны завершится не позднее чем за 35 дней до окончания полномочий Совета Республики действующего созыва. Центральная Избирательная комиссия планирует зарегистрировать избранных сенаторов до 30 сентября. В Верхнюю палату парламента входят 64 сенатора. По восемь от каждой области и Минска. Еще 8 сенаторов назначает Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Беларуси

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