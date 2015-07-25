Выборы-2015: в Беларуси идет сбор подписей за выдвижение в кандидаты на пост Президента

Новости Беларуси. Площадь повышенной концентрации пикетов. В выходной день инициативные группы по сбору подписей за выдвижение в кандидаты на пост Президента облюбовали место у Комаровки. На одной площадке собрались представители сразу нескольких общественных организаций и партий, представляющих интересы различных выдвиженцев.

Напомним, к участию в сборе подписей Центризбирком допустил 8 инициативных групп. Сбор подписей продлится по 21 августа. Претендентам на участие в выборах необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Я пришла подписаться за потенциального кандидата в Президенты, потому что считаю, что каждый гражданин, кому не безразлична судьба Беларуси, должен это сделать.

Мне не безразлична судьба нашего государства, наших внуков, детей, как мы будем жить, что мы будем делать. Чтобы в мире были покой, тишина, чтобы мы могли спокойно собраться и пойти на работу, чтобы вернуться, чтобы не было войны.

Мы же граждане своей страны. Должны занимать какую-то позицию. Кто же, если не мы?!

Представители общественных объединений и политических партий делают ставку не только на центральные площадки. Их пикеты можно встретить почти в каждом микрорайоне Минска. Здесь сбор подписей проходит не менее активно.

Элеонора Тупик, член инициативной группы:

Здесь всего лишь 1,5 часа, а собрали уже порядка 50 подписей. Это и молодые люди, они тоже очень активные.