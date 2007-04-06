ВВС и войска ПВО на боевом дежурстве

ВВС и войска ПВО Беларуси проведут в текущем году около 80 различных учений. Основные мероприятия с боевой стрельбой пройдут на полигоне "Ашулук" и "Телемба" в России. Ряд соединений и воинских частей примет участие в двух этапах тактического учения в рамках объединенной системы ПВО "Боевое содружество-2007". Отметим, что ежедневно к несению боевого дежурства по ПВО привлекается более тысячи военнослужащих и лиц гражданского персонала. Личный состав боевого дежурства ежедневно сопровождает более 400 воздушных судов.